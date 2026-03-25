El uso de efectivo en Colombia sigue siendo predominante, pese al avance de los pagos digitales. En este contexto, las autoridades han intensificado las alertas para evitar fraudes que afectan tanto a ciudadanos como a comercios en transacciones diarias. El Banco de la República ha liderado en los últimos años una renovación del papel moneda, incorporando nuevos diseños y retirando gradualmente versiones antiguas. Este proceso ha generado dudas entre los usuarios sobre qué billetes siguen siendo válidos. Ante este panorama, la entidad ha reforzado la educación financiera y ha puesto el foco en un aspecto clave que permite identificar billetes irregulares. Se trata de un criterio técnico que puede determinar si el dinero debe ser rechazado en cualquier punto de pago. El principal indicador para detectar un billete inválido está en sus dimensiones físicas. Según el emisor, las medidas del papel moneda son un elemento determinante para verificar su autenticidad: Las medidas oficiales establecen estándares específicos para cada denominación, por lo que cualquier variación puede ser motivo suficiente para no aceptar el billete en comercios o supermercados. Además del tamaño, los billetes cuentan con múltiples elementos diseñados para prevenir fraudes. Las autoridades insisten en la importancia de revisar estos detalles, especialmente en temporadas donde aumentan las transacciones en efectivo: Bibiana Gordillo, del Banco de la República, advirtió a RedMás que “son aquellas épocas del año donde tenemos festivales, carnavales, ferias y fiestas e incluso las épocas de vacaciones, cuando los colombianos hacemos más operaciones con el efectivo”, momentos en los que crecen los intentos de fraude. La legislación colombiana contempla penas severas para quienes falsifiquen o distribuyan dinero irregular, incluyendo sanciones de prisión. Incluso quienes intenten circular un billete falso de forma consciente pueden enfrentar consecuencias legales.