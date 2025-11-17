A partir de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) eliminó las condiciones sobre las tasas mínimas de interés, algo que influye en forma directa en los plazos fijos. Esta decisión fomentó una competitividad activa entre los bancos, que ahora intentan captar y retener clientes con mejores retribuciones.

En este contexto, quienes desean proteger sus fondos de la inflación utilizando esta herramienta financiera deben saber sobre las tasas que ofrecen las principales entidades bancarias para elegir la opción más rentable.

¿Cuánto paga el plazo fijo de cada banco este lunes 17 de noviembre?

Para guiar a los usuarios, el sitio oficial del BCRA ofrece una tabla comparativa con los porcentajes de interés que ofrece cada banco para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual).

Bancos TEM Intereses por $ 500.000 a 30 días Banco Nación 2,25 % $ 11.250 Santander 2,0833334 % $ 10.416,7 Banco Galicia 2 % $ 10.000 Banco de la Provincia de Buenos Aires 2,3333333 % $ 11.666,7 BBVA 2,1666666 % $ 10.833,3 Banco Macro 2,5 % $ 12.500 Banco Credicoop 2,3333333 % $ 11.666,7 ICBC 2,3333333 % $ 11.666,7 Banco Ciudad 2,1666666 % $ 10.833,3 Banco Bica 2,6666667 % $ 13.333,3 Banco CMF 2,75 % $ 13.750 Banco Comafi 2,2916667 % $ 11.458,3 Banco de Corrientes 2,75 % $ 13.750 Banco de la Provincia de Córdoba 2,6666667 % $ 13.333,3 Banco de Chubut 2,5 % $ 12.500 Banco del Sol 2,6666667 % $ 13.333,3 Banco Dino 2,4166666 % $ 12.083,3 Banco Hipotecario 2,375 % $ 11.875 Banco Julio 2,5 % $ 12.500 Banco Masventas 2,5 % $ 12.500 Banco Meridian 2,7916666 % $ 13.958,3 Banco de Tierra del Fuego 0 % $ 0 Banco Voii 2,7916666 % $ 13.958,3 Bibank 2,75 % $ 13.750 Crédito Regional Compañía Financiera 2,8333334 % $ 14.166,7

Plazo fijo: el pago de interés anual que ofrece cada banco

Por otro lado, esta es la Tasa Nominal Anual (TNA) y la Tasa Efectiva Anual (TEA) que ofrecen los principales bancos de argentina a sus clientes:

Bancos TNA TEA Banco Nación 27 % 30,605 % Santander 25 % 28,073156 % Banco Galicia 24 % 26,82418 % Banco de la Provincia de Buenos Aires 28 % 31,88805 % BBVA 26 % 29,333398 % Banco Macro 30 % 34,488884 % Banco Credicoop 28 % 31,88805 % ICBC 28 % 31,88805 % Banco Ciudad 26 % 29,333398 % Banco Bica 37,136653 % 37,136653 % Banco CMF 33 % 38,478377 % Banco Comafi 27,5 % 31,24509 % Banco de Corrientes 33 % 38,478377 % Banco de la Provincia de Córdoba 32 % 37,136653 % Banco de Chubut 30 % 34,488884 % Banco del Sol 32 % 37,136653 % Banco Dino 29 % 33,182648 % Banco Hipotecario 28,5 % 32,5339 % Banco Julio 30 % 34,488884 % Banco Masventas 30 % 34,488884 % Banco Meridian 33,5 % 39,153743 % Banco de Tierra del Fuego 0 % 0 % Banco Voii 33,5 % 39,153743 % Bibank 33 % 38,478377 % Crédito Regional Compañía Financiera 34 % 39,832127 %

¿Qué es la TNA y la TEA?

La Tasa Efectiva Anual es la tasa efectivamente pagada o cobrada en una inversión, préstamo u otro producto financiero. Esta tasa habilita contrastar los diferentes productos, ya que indica el costo real en intereses de una operación e incluye la capitalización de dichos intereses.En cambio, la Tasa Nominal Anual es una tasa que no incluye la capitalización de los intereses. Sirve para tener como referencia y si se la divide por 12, se puede obtener la tasa mensual, pero no sirve para calcular ingresos o deudas.

¿Qué tipos de plazo fijo hay?

En República Argentina, los ahorristas cuentan con diversas opciones de plazo fijo, siendo los más conocidos los tradicionales a 30 días y el ajustable por UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).

El plazo fijo UVA modifica su rentabilidad según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Este tipo de inversión requiere un periodo mínimo de 90 días, aunque algunas entidades permiten su precancelación con una tasa menor. Por otro lado, también existe el plazo fijo electrónico, diseñado para operaciones online y modalidades especiales.