El plazo fijo es una de las alternativas más elegidas por los pequeños ahorristas por su seguridad y previsibilidad. De esta manera, los bancos publicaron sus tasas de interés.
Qué banco tiene la mejor tasa de interés
Este jueves 18 de diciembre, el ranking de tasas para plazos fijos online a 30 días lo encabeza Crédito Regional, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 27,5% para no clientes y del 27% para clientes.
Cuál es la tasa de interés de los demás bancos
Según la tabla comparativa del Banco Central (BCRA), estas son las tasas de interés para depósitos a 30 días:
- Crédito Regional: 27% para clientes y 27,5% para no clientes.
- Banco VOII: 27%
- Banco Meridian: 27%
- Bibank: 27%
- Banco REBA: 27%
- Banco CMF: 27%
- Banco Julio: 26,5%
- Banco Bica: 26%
- Banco Mariva: 26%
- Banco de la Provincia de Córdoba: 25%
- Banco de Comercio: 25%
- Banco Macro: 25%
- Banco de Tierra del Fuego: 25% para clientes y 21% para no clientes
- Banco Hipotecario: 22% para clientes y 25% para no clientes
- Banco del Sol: 24%
- Banco de Corrientes: 24%
- Banco del Chubut: 23,5%
- ICBC: 23,5%
- Banco Credicoop: 23%
- Banco Formosa: 23%
- Banco Nación: 22,5%
- Banco Dino: 22%
- Banco Masventas: 22%
- Banco Provincia: 22%
- Banco Comafi: 22%
- BBVA: 21%
- Banco Santander: 21%
- Banco Galicia: 21%
- Banco Ciudad: 20,5%
Cuánto gano si invierto $ 1 millón
En caso invertir $ 1 millón en la mejor tasa de interés del mercado financiero se obtendrá en total $ 1.022.500, lo que representa una ganancia directa de $ 22.500.