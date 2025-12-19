En esta noticia

El plazo fijo es una de las alternativas más elegidas por los pequeños ahorristas por su seguridad y previsibilidad. De esta manera, los bancos publicaron sus tasas de interés.

Qué banco tiene la mejor tasa de interés

Este jueves 18 de diciembre, el ranking de tasas para plazos fijos online a 30 días lo encabeza Crédito Regional, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 27,5% para no clientes y del 27% para clientes.

Cuál es la tasa de interés de los demás bancos

Según la tabla comparativa del Banco Central (BCRA), estas son las tasas de interés para depósitos a 30 días:

  • Crédito Regional: 27% para clientes y 27,5% para no clientes.
  • Banco VOII: 27%
  • Banco Meridian: 27%
  • Bibank: 27%
  • Banco REBA: 27%
  • Banco CMF: 27%
  • Banco Julio: 26,5%
  • Banco Bica: 26%
  • Banco Mariva: 26%
  • Banco de la Provincia de Córdoba: 25%
  • Banco de Comercio: 25%
  • Banco Macro: 25%
  • Banco de Tierra del Fuego: 25% para clientes y 21% para no clientes
  • Banco Hipotecario: 22% para clientes y 25% para no clientes
  • Banco del Sol: 24%
  • Banco de Corrientes: 24%
  • Banco del Chubut: 23,5%
  • ICBC: 23,5%
  • Banco Credicoop: 23%
  • Banco Formosa: 23%
  • Banco Nación: 22,5%
  • Banco Dino: 22%
  • Banco Masventas: 22%
  • Banco Provincia: 22%
  • Banco Comafi: 22%
  • BBVA: 21%
  • Banco Santander: 21%
  • Banco Galicia: 21%
  • Banco Ciudad: 20,5%

Cuánto gano si invierto $ 1 millón

En caso invertir $ 1 millón en la mejor tasa de interés del mercado financiero se obtendrá en total $ 1.022.500, lo que representa una ganancia directa de $ 22.500.