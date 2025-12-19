El plazo fijo es una de las alternativas más elegidas por los pequeños ahorristas por su seguridad y previsibilidad. De esta manera, los bancos publicaron sus tasas de interés.

Qué banco tiene la mejor tasa de interés

Este jueves 18 de diciembre, el ranking de tasas para plazos fijos online a 30 días lo encabeza Crédito Regional, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 27,5% para no clientes y del 27% para clientes.

Cuál es la tasa de interés de los demás bancos

Según la tabla comparativa del Banco Central (BCRA), estas son las tasas de interés para depósitos a 30 días:

Crédito Regional: 27% para clientes y 27,5% para no clientes.

Banco VOII: 27%

Banco Meridian: 27%

Bibank: 27%

Banco REBA: 27%

Banco CMF: 27%

Banco Julio: 26,5%

Banco Bica: 26%

Banco Mariva: 26%

Banco de la Provincia de Córdoba: 25%

Banco de Comercio: 25%

Banco Macro: 25%

Banco de Tierra del Fuego: 25% para clientes y 21% para no clientes

Banco Hipotecario: 22% para clientes y 25% para no clientes

Banco del Sol: 24%

Banco de Corrientes: 24%

Banco del Chubut: 23,5%

ICBC: 23,5%

Banco Credicoop: 23%

Banco Formosa: 23%

Banco Nación: 22,5%

Banco Dino: 22%

Banco Masventas: 22%

Banco Provincia: 22%

Banco Comafi: 22%

BBVA: 21%

Banco Santander: 21%

Banco Galicia: 21%

Banco Ciudad: 20,5%

Cuánto gano si invierto $ 1 millón

En caso invertir $ 1 millón en la mejor tasa de interés del mercado financiero se obtendrá en total $ 1.022.500, lo que representa una ganancia directa de $ 22.500.