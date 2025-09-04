Las altas tasas de interés, lo que más preocupa a ejecutivos de Finanzas

En esta noticia Inversiones

La consultora EY Argentina, en conjunto con el Instituto Argentino de Finanzas (IAEF), presentó los resultados de la vigésima segunda encuesta anual sobre inversión y financiación con la participación de más de 100 de las principales empresas líderes de la Argentina.

Hoy ven importante resolver los principales obstáculos que aún enfrentan las empresas como son la reducción de la carga fiscal y las altas tasas de interés.

Frente a un escenario de desaceleración de la inflación y mayor estabilidad cambiaria, los ejecutivos consultados prevén para el 2026 un crecimiento en las ventas y en la rentabilidad de sus compañías.

Con respecto a las inversiones, el 84% de los empresarios destacó que crecerán o permanecerán constantes con relación al 2025. Este año estuvieron enfocadas principalmente en activos fijos, incorporación de tecnología y fortalecimiento del capital de trabajo.

"Con una mirada de más largo plazo, los proyectos de inversión están empezando a madurar, lo cual es una señal muy positiva. Por otro lado, las necesidades de financiamiento siguen manteniéndose en niveles bajos, lo que refleja cierta cautela que aún prevalece en el mercado. La recuperación de la economía no es pareja en todos los sectores, y en muchos aún se nota la existencia de capacidad ociosa", destacó Alejandro Kelman, socio de EY Argentina.

En relación con las fuentes de financiamiento empleadas por las compañías en sus proyectos, el 27% se autofinanció, el 22% recurrió a entidades financieras y el 19% utilizó recursos provenientes de proveedores. "Es importante que el financiamiento estructurado y la utilización del mercado de capitales vuelvan a ser considerados para financiar proyectos de gran envergadura como los RIGI", señaló Kelman.

Los sectores energéticos, agro e infraestructura se mantienen como áreas estratégicas con el mayor potencial para fomentar el crecimiento económico y fortalecer las exportaciones. El sector energético aparece cada vez más como el principal dinamizador de la economía en el futuro.

Por otro lado, la simplificación tributaria y administrativa y un acuerdo gobierno-sindicato-empresas surgen como las principales acciones del Estado que los ejecutivos afirman que mejorarían la competitividad y facilitaría su plan de inversiones.

Sobre las medidas que podrían favorecer la confianza para decidir una inversión, solicitan un plan económico claro y sustentable (29%), una reforma tributaria que estimule la inversión (22%), una política cambiaria estable (21%) y leyes de protección de las inversiones (12%).

La reducción del costo de capital, la estabilidad fiscal para nuevas inversiones, la implementación de estímulos para la generación de empleo, e incentivos tributarios sectoriales son las condiciones que se solicitan con el fin de concretar los planes de inversión.

Las empresas sostienen que la reducción de cargas sociales a cambio de un nuevo empleo (38%), la reducción de alícuotas a cambio de reinversión de utilidades (25%), la desgravación de inversiones en inversiones estratégicas (13%) y la amortización acelerada de inversiones de capital (12%) son medidas que podrían mejorar el clima de inversiones en la Argentina.