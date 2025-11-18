La deuda en dólares rinde menos de 10%: qué potencial alcista tienen los bonos hacia adelante
La curva de bonos en dólares opera con tasas más bajas y eso implica que el mercado asigna una mayor probabilidad de pago a la deuda, es decir, se ve un menor riesgo de default. Cuáles recomiendan los analistas.
