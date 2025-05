Alerta Cedear: el S&P500 se dispara, suben las valuaciones y la volatilidad hace atractivas algunas acciones

El S&P500 se disparó 14% desde los pisos de comienzo de abril. Esto hizo que las valuaciones regresen a su promedio de 5 años, tras haber alcanzado el promedio de 10 años a comienzo de abril.

Los analistas se mantienen con cautela con los papeles en Wall Street y recomiendan acciones de menor volatilidad.

Fuerte rally en Wall Street

Las acciones en Wall Street muestran una fuerte recuperación en las últimas jornadas.

Desde el mínimo de comienzo de abril hasta la fecha, el S&P500 tuvo un rally del 13% y de esta manera, el mercado recupero el 60% de toda la caída evidenciada desde comienzo de año.

Por su parte, el Nasdaq tuvo un avance del 17% y el Dow Jones subió 10% desde los pisos.

La fuerte recuperación que exhibieron las acciones en las últimas jornadas hizo que las valuaciones también se ajusten al alza.

El Price Earning Forward a 12 meses (P/E) pasó de 18,2 veces ganancias a 20,3 veces ganancias en cuestión de 10 jornadas.

En otras palabras, las valuaciones de las acciones del S&P 500 saltaron desde su promedio de 10 años a su promedio de 5 años en 10 jornadas.

Aun así, y pese al rebote actual, el S&P500 se mantiene un 8,3% debajo de sus máximos históricos.

Ignacio Murua, analista de Grupo SBS, afirmó que el ajuste actual del mercado se da desde valuaciones elevadas con las que operaban las acciones en Wall Street.

"El mercado americano había quedado peligrosamente caro luego de lo que fue un 2024 record, con las valuaciones del mercado llegando a niveles realmente elevados. El S&P500 llego a cotizar a casi 23x las ganancias esperadas de 2025 a fin de año", recordó.

Murua agregó que ahora, tras el ajuste del mercado, las valuaciones se encuentran algo más razonables hoy en día, aunque aún está lejos de estar barato.

"Creemos que, en la medida que EEUU logré evitar una recesión, un punto de entrada entre 4800 y 5000 para el S&P500 tiene mucho sentido. Creemos que no está barato aunque si tiene sentido, sobretodo si invertimos un largo horizonte de inversión", detalló.

Sin embargo, también advirtió que las expectativas se van bastante más abajo si la principal economía del mundo entra en recesión.

"En ese caso podríamos ver el S&P500 cotizando cerca (o por debajo) de los 4000 puntos. Es por eso que, pese a la tentación que genera ver el desplome de ciertas compañías (principalmente las tecnológicas), recomendamos cautela y prudencia a la hora de invertir. No siempre es la mejor idea comprar la caída", indicó.

¿Menos tensiones comerciales?

El mercado americano hizo techo en febrero y luego, en marzo, la volatilidad se disparó de la mano del inicio de la guerra comercial.

El presidente de EEUU Donald Trump, realizó cambios drásticos en las tarifas al comercio exterior, provocando un cambio sustancial en el orden del comercio global.

De esta manera, el mercado comenzó a ver riesgos de un menor nivel de actividad, combinado con mayor inflación, es decir, planteando un contexto de estanflación.

Trump anunció que avanza en negociaciones con China, a la vez que confirmó un acuerdo con Reino Unido, permitiendo que las acciones se recuperen.

Sin embargo, el mercado sigue temiendo que los efectos negativos de la guerra comercial afecten a las compañías y a sus acciones en el mediano plazo.

Según el presidente norteamericano, este acuerdo con Reino Unido permitirá que los productos estadounidenses atraviesen los controles aduaneros británicos de manera más ágil al tiempo que mantendrá un arancel base del 10% para las importaciones provenientes de dicho país.

No obstante, Trump advirtió que este porcentaje podría ser de los más bajos en futuros acuerdos, y anticipó que algunos países enfrentarán aranceles "mucho más altos" debido a sus amplios superávits comerciales.

Joaquín Álvarez, CEO de IMSA Alyc, considera que aun el mercado no tiene incluido en los precios el peor de los escenarios todavía.

"Si bien venimos con caída fuerte en los índices, las proyecciones tanto en los múltiplos y caída en las ganancias de las empresas, creemos que el potencial bajista todavía puede ser más bajo. Estamos en un contexto de incertidumbre donde parte de la agenda política está generando movimientos muy abruptos y empezamos a ver que esto afecta en el sentimiento de las empresas y en el consumidor americano, lo cual es un riesgo muy fuerte", alertó.

Oportunidades de inversión

En lo que va del año, el S&P500 se mantiene con una pérdida de 3,6%, mientras que el Dow Jones registra una baja de 2,9%.

Por su parte, el Nasdaq todavía permanece un 4,6% debajo de los valores de comienzo de año.

Los inversores, una vez más, han encontrado en la corrección realizada por el mercado en los últimos meses como una oportunidad de compra ya que a partir de dicha baja, luego sobrevino la actual impresionante recuperación.

De esta manera, y dado los valores actuales de las acciones, la clave pasa por qué papales aún pueden ser una oportunidad dado el contexto de mayor volatilidad bursátil.

Los analistas de Balanz consideran apropiado la diversificación en la exposición dentro de la renta variable hacia índices alternativos al S&P 500.

"Las valuaciones del S&P 500 y los sectores que componen las 7 magníficas (tecnología, consumo discrecional y comunicaciones) continúan estando ajustados, a pesar de la reciente corrección. En ese contexto, seguimos viendo atractivo la diversificación hacia mid-caps en EE.UU., estrategias de igual ponderación dentro del S&P 500 e incluso de compañías con altos dividendos", detallaron.

De esta manera, remarcaron que favorecen la diversificación hacia mercados desarrollados, además por los beneficios que esto puede generar en un entorno de depreciación del dólar.

En cuanto a las oportunidades de inversión, Murua recomendó selectividad y buscar compañías más estables y que no dependan en gran medida del crecimiento para mantener o hacer crecer sus negocios.

"Compañías como Coca Coal, Walmart, Costco, Philip Morris, Procter & Gamble nos dejan tranquilos en este contexto. En cambio, si buscamos diversificar apuntar a sectores defensivos, nuestros preferidos son los sectores de consumo básico (XLP) o salud (XLV). Yendo al sector tecnológico, entendemos que Google (GOOGL) es la única compañía de las 7 magníficas que quedó "barata" en relación a su historia y comparables, y no vemos con malos ojos sumar posiciones para los inversores de mas largo plazo", indicó.

Matías Waitzel, socio AT Inversiones, considera que en el contexto actual luce conveniente posicionarse en acciones de menor volatilidad.

"Desde el lado táctico, nos inclinamos por priorizar activos de baja volatilidad y elevada calidad corporativa. Por ello, entre los CEDEARs, recomendamos exposición en compañías con flujos de ingresos estables, capacidad de trasladar inflación a precios y bajo nivel de endeudamiento. Nombres como McDonald's (MCD), Procter & Gamble (PG) y Coca-Cola (KO) ofrecen defensividad, visibilidad de resultados y atractivas políticas de dividendos", comentó Waitzel

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, recomienda cautela con las acciones en EEUU.

"Desde Insider Finance estamos en una posición de "Wait and see" debido a que por todavía no están aplicados los aranceles y no sabemos si los nuevos aranceles van a ser más altos o más bajos de los último que se negociaron. Asi que, no vemos momento de ingresar a las acciones en EEUU", dijo Lazzati.