El Banco Central volvió a comprar dólares para fortalecer su poder de fuego. La entidad se alzó este jueves con u$s 126 millones, pero las reservas cayeron en u$s 667 millones por el pago al Fondo Monetario Internacional (FMI). En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas acumula compras por u$s 1423 millones en 24 ruedas consecutivas. Pese a la abultada compra, la más alta desde el 14 de enero, las reservas internacionales brutas cayeron ayer u$s 667 millones y cerraron la jornada en u$s 44.750 millones. En una rueda con apenas u$s 343 millones operados y con tranquilidad en la plaza cambiaria, el Central aceleró las compras de divisas. Según el economista Gustavo Ber, el contexto adverso en los mercados globales pega más a los ADR y menos a los bonos, ya que la compra de reservas del Central amortigua “los ánimos, al evaluarse como una estrategia positiva y que venía siendo ampliamente por los inversores en busca de extender una convergencia de tasas con la región”.