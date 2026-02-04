La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este miércoles, 4 de febrero de 2026 alcanzó los $ 1.415, cifra que señala una diferencia de 0,34% en comparación a la sesión de apertura. La cotización del dólar oficial hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor del dólar ha ido en aumento, lo que podría reflejar una mayor demanda o cambios en la percepción del mercado. Esta tendencia sugiere un posible fortalecimiento de la moneda en el corto plazo. La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 39.34%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 26.69%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.400. Actualmente, los tipos de dólares que operan en el mercado argentino son los siguientes: El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central anuló las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Junto con la eliminación del tope, la entidad también informó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la compra de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: