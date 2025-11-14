Este viernes, 14 de noviembre de 2025, la cotización del dólar oficial tras la apertura de mercados es de $ 1.380 para la venta en las pantallas del Banco de la Nación Argentina, según los datos actualizados a las 00:00 horas.

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 54.24%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 22.58%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Impuesto a las Ganancias: ARCA extendió el plan de pago de deudas por quebrantos, ¿cómo acceder?

Bono de Navidad: ANSES pagará un extra de $ 200.000 en diciembre a todas estas familias

La variación del dólar en el último año

En los últimos doce meses, el dólar oficial ha llegado a cotizar en un máximo de $ 1.515, mientras que su precio más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.052,5.

Por otro lado, cabe recordar que la cotización de dólar oficial hace seis meses atrás era de $ 1150.0, según los datos registrados.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central revocó las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también comunicó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la obtención de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente:

Compras electrónicas (homebanking o apps bancarias): se habilita la compra de divisas sin tope para personas humanas.

Compras en ventanilla con saldo en cuenta bancaria: también será posible adquirir dólares sin límite si los pesos necesarios para la transacción ya estén depositados en la cuenta.

Compras en ventanilla con efectivo en pesos: se podrá comprar hasta u$s 100 mensuales si se presenta una declaración jurada en la que certifique no haber superado ese monto en otras entidades.

Cambios en el monotributo: el Gobierno estudia un “reemplazo” y mira un modelo español

La reacción en Rosada tras el anuncio de EE.UU: expectativas y nueva visita de Bessent