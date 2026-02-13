La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este viernes, 13 de febrero de 2026 alcanzó los $ 1.420, cifra que señala una diferencia de 0,71% en comparación a la sesión de apertura. La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia positiva, marcando el tercer día consecutivo de aumento. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento en la demanda de la moneda, lo que podría estar relacionado con factores económicos actuales que impulsan a los inversores a buscar refugio en el dólar. La estabilidad de esta tendencia en los últimos días podría indicar un cambio en la percepción del mercado. La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 10.56%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 20.64%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. En los últimos 12 meses, el dólar blue ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.510, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.405. Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente. Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias. En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) suprimió las prohibiciones para adquirir monedas extranjeras para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Además de levantar el límite, el banco también anunció que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: