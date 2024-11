Plata blanqueada: vuelven a salir depósitos del sistema ¿adónde van?

Los depósitos de privados cayeron u$s 161 millones el viernes pasado, tras 13 ruedas consecutivas al alza en las que habían acumulado u$s 4151 millones. Los depósitos en moneda extranjera se contrajeron en el primer día en el que podían retirar efectivo aquellos que blanquearon en octubre.

De este modo, los depósitos acumulan un incremento neto de u$s 15.809 millones desde el 14 de agosto pasado.

Reservas del BCRA

Las reservas brutas del Banco Central en u$s 30.431 millones marcan nuevos máximos en los datos de la administración Milei.

"Esto es llamativo dado que muestra que los volúmenes de importaciones continúan siendo muy volátiles ya que las compras del BCRA significaron una parte importante del volumen tanto en MEP (u$s 62 millones) como en divisa (u$s 141 millones)", señalan los analistas de la consultora Outlier.

Estas bajas de volumen pueden también tener que ver con la oferta, por ejemplo, desaceleraciones de algunos sectores exportadores como puede ser la minería o baja de interés por prefinanciaciones con este nivel de spread entre tasa y crawling peg luego de los movimientos del BCRA de la semana pasada.

Liquidaciones del agro

Sin embargo, destacan en Outlier que las liquidaciones agropecuarias informadas por CIARA-CEC aumentaron nuevamente: u$s 158 millones. Noviembre ya muestra, en las primeras 3 ruedas, u$s 153 millones de compras, con un promedio diario MEP y divisa por debajo de octubre.

Desde la consultora 1816 advierten que el Central acumula un saldo neto de u$s 1873 millones en las últimas 27 ruedas: "Por su parte, es muy probable que el movimiento en las reservas, que crecieron u$s 304 millones, se explique por bancos encajando los nuevos depósitos del blanqueo, lo que podremos confirmar en las próximas ruedas. Así, las reservas acumulan un incremento de u$s 1814 millones en las primeras tres jornadas de noviembre".