Cuál es el dólar libre más barato para comprar

La suba del blue de $ 205 a $ 208 tuvo más que ver con el atraso del dólar paralelo con respecto a sus hermanos mayores, que son los financieros, tanto el MEP como el contado con liquidación, que con cualquier otra cosa.

Dólar hoy

En conjunto, los dólares bursátiles movieron más de u$s 120 millones en la rueda de este martes (u$s 64 millones el condado con liqui y u$s 58 millones el MEP), contra apenas alrededor de u$s 3,5 millones del marginal.

Por lo tanto, los dólares bursátiles terminan siendo formadores de precios del blue, que suele tener una demora pero, finalmente, se adapta a esas cotizaciones, excepto que ocurra algún cisne negro.

Más barato

De todos modos, los $ 208 del blue marcan que es el dólar libre más barato de todos, contra $ 209,50 del MEP y $ 211 del CCL.

Si bien el solidario cotiza, en promedio, a $ 203,86, no se trata de una divisa libre ya que, si se tiene suerte, apenas se puede comprar el cupo de u$s 200 por mes por persona.