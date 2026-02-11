Este miércoles, 11 de febrero de 2026, la cotización del dólar blue tras la apertura de mercados es de $ 1.405 para la compra y $ 1425.0 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas. La volatilidad económica del dólar blue en la última semana, con un 21.72%, es mayor que la volatilidad anual del 20.70%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. En los últimos doce meses, el dólar blue ha llegado a cotizar en un máximo de $ 1.510, mientras que su costo más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.405. Por otra parte, cabe recordar que la cotización de dólar blue hace seis meses atrás era de $ 1330.0, según los datos registrados. Para comprar dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares. Algunos bancos habilitan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones. El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV). El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central extinguió las impedimentos cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Junto con la eliminación del tope, la entidad también notificó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la compra de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: