Este lunes, 9 de febrero de 2026, la cotización del dólar blue tras la apertura de mercados es de $ 1.415 para la compra y $ 1435.0 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas. La volatilidad económica del dólar blue en la última semana, con un 23.10%, es mayor que la volatilidad anual del 20.78%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. En los últimos doce meses, el dólar blue ha llegado a cotizar en un máximo de $ 1.510, mientras que su valor más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.415. Por otra parte, cabe recordar que la cotización de dólar blue hace seis meses atrás era de $ 1325.0, según los datos registrados. Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente. Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias. El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central suprimió las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Junto con la eliminación del tope, la entidad también notificó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la adquisición de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: