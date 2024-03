Cazadores de dólares baratos: la caída del CCL abre oportunidades en Cedear que pagan dividendos

El dólar contado con liquidación (CCL) cayó en desgracia al desplomarse un 21% desde sus máximos. Sin embargo, la merma actual podría ser vista como una oportunidad para dolarizar carteras. Una alternativa en los últimos años para alcanzar dicha meta ha sido a través de los Cedear ya que son acciones de Wall Street que dependen del CCL.

Incluso, dentro de este universo, hay acciones que pagan dólares (dividendos) a sus accionistas.

Cuánto deberían subir los bonos para operar como los de Ecuador o NigeriaWall Street le reclama más devaluación al BCRA, pero se desploman esas expectativas

Cedear que pagan dividendos en marzo

El CCL está a un paso de quebrar los $ 1000 y muestra una merma del 21% desde sus máximos recientes. Dado que el dólar CCL supo cotizar en $ 1320, verlo en $ 1042 resulta atractivo.

Una de las opciones es comprar directamente el tipo de cambio, mientras que una alternativa adicional es la de comprar Cedear, los cuales son certificados de depósito de acciones de Wall Street que cotizan en la bolsa local en pesos y están atadas al tipo de cambio.

De esta manera, comprar Cedear es una manera de dolarizar portafolios.

Adicionalmente, el inversor también puede comprar Cedear que pagan dividendos y de esa manera cobrar dólares que transfieren las compañías a sus accionistas.

Las empresas que cotizan en Wall Street generan flujos de dólares en forma constante a través de sus negocios. Esos dólares pueden ser reinvertidos en el negocio, o bien, ser distribuidos a sus accionistas, conformándose así el pago de dividendos.

Por lo tanto, la distribución de dividendos implica que el accionista recibe el beneficio que obtiene la compañía producto de su negocio.

Es decir, cuando la compañía obtiene ganancias, en vez de acumularlas o reinvertirlas en el negocio, decide distribuirlas a sus accionistas.

No todas las compañías distribuyen ganancias y en general lo hacen aquellas que cuentan ya con un negocio sólido y estable.

Este mes ya pagaron dividendos acciones como Intel, Pfizer, Visa, Ford, J&J y Wells Fargo, abonando entre u$s 0,02 y u$s 0,125 por Cedear neto.

En los próximos días, acciones como IBM, Eli Lilly, Chevron, Exxon Mobil, Dow, 3M, Walgreens Boots, General Motors, Microsoft, US Steel, Barrick Gold, HoneyWell, McDonald´s, Du Pont, e Itaú pagarán dividendos durante la primera quincena, abonando entre u$s 0,01 y u$s 0,22 por Cedear neto.

Durante la segunda quincena, acciones como United Health, Qualcomm, Home Depot, Unilever, Ebay, AstraZeneca, Harley Davidson, Hecla Mining, Meta, Petrobras, AIG, Bank of América, Goldman Sachs, The Travelers, Union Pacific, Vale, BHP Group, y Halliburton pagarán dividendos.

Estas empresas estarán distribuyendo entre u$s 001 y u$s 0,72 por Cedear neto.

Los analistas de Criteria explicaron que el dividendo que pagan las compañías no es independiente del precio de las acciones.

"El dividendo es flujo de caja generado por la compañía que decide repartirse en manos de los accionistas. Dentro de la estructura de flujo de caja libre de la empresa, el dividendo es efectivo que, de otro modo, se habría acumulado en el balance general en lugar de distribuirse entre los accionistas", dijeron.

Además, agregaron que el precio de la acción, al pagarse el dividendo, se reduce en la fecha a partir de la cual los que compran la acción no tienen derecho al cobro del dividendo.

En ese sentido, remarcaron que las empresas que pagan un dividendo respaldado por flujo de caja libre pueden ser excelentes inversiones a largo plazo.

"Algunos ejemplos son Visa (V), Apple (AAPL) y Microsoft (MSFT), como algunos de nuestros favoritos para pagar dividendos y que están dentro de nuestro portafolio recomendado de Cedear".

Actualmente el Portafolio recomendado de Cedear de Criteria mantiene una participación del 10% en Microsoft, 10% en Pepsi, 5% en McDonalds, 10% en Apple y en distintas empresas cuyo pago de dividendos se ven respaldado por una fuerte posición de efectivo neto y por sus flujos de cajas esperados.

¿Oportunidad en Cedear?

En un contexto en el que las acciones de Wall Street suben más de 7% este año y operan en máximos históricos, muchos analistas comienzan a tornarse más cautelosos y buscando compañías más seguras.

Entre ellas, las acciones que pagan dividendos suelen ser en la mayoría de los casos, empresas con menor volatilidad

Paulino Seoane, Head Investment Ideas en Balanz, explicó que por lo general, las empresas que distribuyen dividendos son aquellas con negocios maduros, ganancias estables y un historial de devolución de las mismas a sus accionistas.

"Estas compañías suelen ser de las industrias financiera, energética, servicios públicos, productos básicos de consumo, telecomunicaciones y bienes raíces. Las acciones que pagan dividendos tienden a ser menos volátiles que aquellas que no lo hacen. Además, un flujo de dividendos estable y confiable puede marcar la diferencia en los rendimientos de las carteras, proporcionando ingresos incluso en mercados inestables", detalló.

Manuel Carpintero, head portfolio manager de Nash inversiones, mantiene su expectativa positiva sobre las acciones, aunque busca papeles con menor volatilidad.

"La Fed venía enfriando las expectativas de bajas de tasas en sus últimos informes. El mercado venía con algo más de optimismo sobre la velocidad de baja de tasas. El dato de inflación de no hizo más que confirmar lo que la Fed quería mostrar al mercado, es decir, que las tasas seguirán altas un tiempo más. Esto generó una buena toma de ganancias ayer en los índices americanos", dijo.

Además agregó que "una corrección en estos niveles es probable, por eso buscamos rotar hacia sectores más defensivos momentáneamente".

Finalmente, Juan Pablo Zicarelli, asesor del equipo de banca privada de Adcap Grupo Financiero, considera que luce oportuno buscar acciones en Wall Street que paguen dividendos.

"Estamos en un contexto de incertidumbre económica global, con posibilidad de recesión en Estados Unidos, los inversores buscan estrategias de inversión que les permitan proteger su capital y generar ingresos. En este sentido, consideramos que invertir en Cedear con alto pago de dividendos puede ser una buena opción", dijo.

Por otro lado, Zicarelli agregó que los dividendos son pagos que realizan las empresas a sus accionistas, y pueden ser una fuente de ingresos constante para el inversor en dólares, lo que puede ayudar a proteger el capital de la inflación.