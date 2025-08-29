Reservas para abajo: caen u$s 1000 millones pese a las medidas del BCRA

Pese al torniquete del Banco Central a los bancos, las reservas brutas internacionales cayeron fuertemente este viernes, como suele suceder cada fin de mes. Las tenencias del BCRA retrocedieron casi u$s 1000 millones y cerraron la semana en u$s 39.966 millones.

En la jornada del jueves totalizaban u$s 40.961 millones, por lo que el desplome fue de u$s 995 millones.

La entidad conducida por Santiago Bausili había intensificado el apretón monetario, ya no sólo controlando la liquidez en pesos de los bancos, sino también su posición en moneda extranjera, es decir, en dólares.

El cambio clave, que entró en vigor desde este viernes hoy, estableció que las entidades no pueden aumentar su posición en dólares el último día hábil de cada mes. Por un movimiento habitual de cierre de posiciones de los bancos, que provoca una redistribución de fondos y mayor demanda de efectivo, al finalizar cada mes caen las reservas, retroceso que es revertido en los primeros días del mes siguiente.

A su vez, el Central fijó un 30% de límite para la posición negativa de los bancos en moneda extranjera, es decir, les puso un tope al carry trade. Por último, modificó el cálculo de la posición global neta, que pasará a ser diario.

"El BCRA busca limitar más el manejo de los dólares por parte de los bancos y quiere que vayan lo menos posible hacia la moneda extranjera ", explicó el analista financiero Christian Buteler.

La medida apuntaría no sólo a preservar las reservas, sino también a limitar la compra de contratos a futuro de las entidades bancarias.