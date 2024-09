El blanqueo anticipa un boom de créditos hipotecarios UVA

En esta noticia Hipotecarios UVA

Valores bajos

El blanqueo será de gran ayuda para los tomadores de créditos hipotecarios, porque gran parte de los potenciales tomadores tienen el 25% cash que necesitan para que el banco les preste la plata, pero no tienen cómo justificarlo.

De hecho, el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Iván Ginevra, advierte que una parte significativa de los fondos del blanqueo van a ir a la venta directa en pozo o terminados con hipoteca, ya que "hay gente que no puede justificar u$s 30.000, u$s 40.000 o u$s 50.000 que es el saldo que no te presta el banco y te pide que lo tengas".

"Para acceder a un hipotecario de u$s 200.000 hay que tener 25% cash, el equivalente a u$s 50.000. Ahora se los puede blanquear a costo cero y complementar el resto con un crédito".

A su criterio, este fenómeno se va a empezar a notar desde el mes que viene, cuando se puede retirar esos dólares del banco y ya tenerlos en blanco para acceder al crédito para el hogar. A su vez, sostiene que este dólar estable ayuda, combinado con su bajo precio: "Permite que ante una eventual devaluación se licúe la deuda".

En efecto, desde el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires observan que agosto dio un salto importante en las operaciones con hipoteca: se contabilizarán más de 400 escrituras: un 300% en apenas dos meses.

Para Federico González Rouco, de Empiria, el stock de hipotecarios sube por el dólar planchado y porque durante 4 años no hubo crédito, con lo cual está descomprimiéndose ese primer segmento de demanda que estaba expectante. Viene creciendo a buen ritmo, al punto que agosto fue el mejor mes en 5 años.

Para Germán Gómez Picasso, de Reporte Inmobiliario, era inevitable que suba la demanda ante un escenario de bajos valores inmobiliarios, alta necesidad de vivienda, valores de alquileres subiendo y luego de muchos años sin la posibilidad de compra con esta herramienta fundamental.

Roberto Arévalo, ex presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, coincide en que es notable crecimiento: "El mes de agosto superó el triple a julio con el otorgamiento de 500 créditos hipotecarios a personas físicas. Por supuesto es clave la estabilización de la economía para que aumente la demanda hacia 2025 y se sostenga en el tiempo".

De todos modos, Damián Tabakman, presidente de la Cámara de Desarrolladores Urbanos, alerta que la inflación, aunque está desacelerándose, genera cierto temor, tanto por parte del tomador como del banco dador, que por eso están otorgando con mayor cautela con con los UVAs de Macri.