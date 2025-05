BCRA: cómo hará para acumular u$s 4000 millones de reservas en un mes

Falta menos de un mes para el 13J, cuando vence la meta de acumulación de reservas pactada con el FMI, que exige sumar alrededor de u$s 5.000 millones antes del 13 de junio.

El objetivo del Gobierno es emitir bonos pesos linked del Tesoro por u$s 2000 millones y hacer un REPO con bancos internacionales por otros u$s 2000 millones aprovechando la baja del riesgo país, aunque sólo se contabilizan u$s 500 millones a los fines del cumplimiento de la meta con el FMI, debido a que los u$s 1.500 millones restantes estaban incorporados en el stock base del acuerdo.

A esto se suma que el Tesoro actualmente cuenta con depósitos por u$s 2.700 millones para hacer frente a compromisos de deuda concentrados en julio. Este respaldo permitiría reducir las necesidades netas entre junio y septiembre.

Sin comprar reservas

El Gobierno sigue sin comprar reservas, ya que el dólar debería caer no a $ 1000, sino a $ 990, ya que la banda inferior baja 1% mensual, mientras la superior sube el 1% hacia arriba.

Cuando hace unas semanas el tipo de cambio bajó hasta $ 1100, los agroexportadores dejaron de liquidar y los inversores empezaron a comprar, porque vieron ese valor como muy barato. Claro que si el Banco Central salía a comprar, la banda inferior subiría teóricamente de los $ 1000 a los $ 1100, por eso es que se niegan a adquirir divisas excepto que el valor caiga por debajo de la banda.

Desde el gabinete económico confiesan por lo bajo que la meta de junio será prácticamente imposible de cumplir, aunque cumplirán la de diciembre, cuando las reservas deberán incrementarse unos u$s 8.900 millones hasta fin de año.

Acuerdo con el FMI

Un research de Cohen Aliados Financieros que lleva la firma de Milagros Gismondi advierte que, con el nuevo acuerdo firmado en abril con el Fondo, el Gobierno asumió un compromiso ambicioso para recomponer las reservas del BCRA, objetivo que por el momento no parece priorizar, centrando sus esfuerzos en bajar la inflación.

El sendero pactado con el FMI impone una exigente secuencia de acumulación de reservas que, si no se dan intervenciones del BCRA (dentro o en el piso de la banda), depende de la colocación de deuda en moneda extranjera para cumplir las metas.

Hoja de ruta

La hoja de ruta contempla tres fechas clave. La primera es el 13 de junio, cuando las reservas netas deben ubicarse en u$s -2.746 millones. Esto implica una mejora de u$s 5.962 millones respecto al nivel del 14 de abril.

La meta de septiembre es prácticamente de mantenimiento: -u$s 2.846 millones, apenas u$s 100 millones por debajo del objetivo previo. Para fin de año, el acuerdo prevé un cambio de signo: el BCRA debería cerrar diciembre con un stock positivo de u$s 1.754 millones, lo que supone una acumulación adicional de u$s 4.600 millones en el último trimestre del año.

Vence Bopreal

Del lado de los usos, la presión sobre las reservas es significativa. "Entre pagos a organismos, vencimientos del Bopreal, intereses al FMI y compromisos con privados, las salidas de divisas suman u$s 1.796 millones hasta junio. A su vez, trepan a u$s 6.786 millones en el tercer trimestre -principalmente por la amortización de los Globales y Bonares 2029 y 2030- y alcanzan u$s 2.814 millones en los últimos tres meses del año", precisa el paper de Cohen.

En este contexto, la necesidad de acumulación de reservas por trimestre se estima en u$s 4.462 millones entre mediados de abril y junio, u$s 2.486 millones en el período junio-septiembre, y u$s 5.414 millones en el último trimestre del año. Estos montos representan los dólares que deberían conseguirse por compras en el mercado.