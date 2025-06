Así reaccionan las acciones y bonos en dólares a las medidas que anunció el Gobierno

Los mercados reaccionan con nota positiva a los anuncios que hizo el Banco Central (BCRA) este lunes. Las acciones cortan la racha negativa en la plaza local y en Wall Street. El S&P Merval sube más de 4% en pesos y 3,1% en dólares. Los ADRs vuelan hasta 7% y los bonos extienden ganancias en Nueva York: suben más fuerte, los más largos. Así, los activos locales viven una sesión teñida de verde.

El clima de jolgorio responde también a un contexto global más optimista, dado que avanzan las conversaciones para alcanzar un acuerdo entre China y EEUU. Sin embargo, todo indica que predomina lo local.

Cabe recordar que este lunes el Banco Central dio a conocer una serie de medidas orientadas a reorganizar el esquema monetario y reforzar la acumulación de reservas. Entre los anuncios más destacados se encuentra el fin de las Letras de Financiamiento (LEFIs), la implementación de nuevas herramientas como un REPO y colocaciones de deuda, y la recompra de contratos de opciones de venta (puts) sobre títulos del Tesoro que actualmente están en manos de los bancos.

"El objetivo es avanzar con un conjunto de decisiones que, si bien son diversas, tienen sentido al ser presentadas en forma integral", explicó el presidente del BCRA, Santiago Bausili. En ese sentido, detalló que las iniciativas se dividen entre las que afectan al segmento en pesos y aquellas vinculadas a la estrategia en dólares.

En diálogo con El Cronista, Matías Waitzel, socio de AT Inversiones, explica que bajo su mirada, las medidas anunciadas son muy positivas. En particular, destaca la eliminación del período mínimo de permanencia de seis meses para los inversores que ingresen al mercado oficial o participen en licitaciones del Tesoro con bonos de más de seis meses.

Bajo su mirada, "esta decisión le abre la puerta a un mayor flujo de inversores del exterior interesados en construir posiciones de carry trade en Argentina", plantea el experto.

Además, menciona que en conjunto con otras medidas recientes, lo anunciado este lunes contribuye "a reforzar la credibilidad del país y se refleja en los precios actuales de los activos".

Por eso hay fuertes subas en acciones, bonos y títulos en pesos, una tendencia que podría continuar, dice. "Argentina viene muy rezagada este año respecto de pares como Brasil, principalmente por la incertidumbre política. Sin embargo, medidas de este tipo, sumadas a una elección favorable en octubre, podrían ser el catalizador definitivo para una recuperación sostenida en los activos locales", concluye Waitzel.

En tanto, el asesor de inversiones, Gastón Lentini, también opina que las medidas "son positivas", por ello la reacción del mercado. No obstante, el analista hace sus salvedades.



Para Lentini, lo anunciado es una "consecuencia de que el mismo presidente eligió no comprar divisas dentro de las bandas". Y si bien "el superávit está para usarlo, para que esos pesos que van a inyectar al mercado no vayan a presionar el dólar o la inflación, deberían tomar algún tipo de medida alternativa cómo mantener alto el porcentaje de encaje de los bancos o, en su defecto, mantener alta la tasa de referencia al mercado".

Las reservas: el foco de las medidas

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, también analiza el conjunto de medidas anunciadas por el Gobierno, las cuales están "orientadas a recomponer reservas netas y reducir la volatilidad en el costo de fondeo de las entidades financieras".

En cuanto a la recomposición de reservas, se anunció un programa de licitaciones de títulos en pesos que serán suscriptos en dólares por parte de inversores no residentes, acompañada de una flexibilización de ciertas normativas para facilitar la participación de este tipo de inversores. Para Franco, esta estrategia busca incrementar las reservas netas, "aunque será necesario continuar con un proceso de normalización macroeconómica para evitar tensiones nominales", sostiene. Esto se debe a que, tras la flexibilización, los nuevos inversores no residentes podrían cerrar sus posiciones con mayor facilidad, lo que podría generar volatilidad.

"A la espera de detalles específicos en las regulaciones", Franco considera que este paquete de medidas está orientado a contener las presiones cambiarias, con el objetivo de evitar episodios de tensión que puedan comprometer el proceso de desinflación de cara a las elecciones.

Wall Street a la espera de definiciones en Londres

Las conversaciones entre Estados Unidos y China se extendieron por segundo día en Londres, con los mercados financieros en alerta mientras las dos economías más grandes del mundo intentan acordar sobre la exportación de bienes tecnológicos e industriales clave y evitar una escalada de su guerra comercial.

En consecuencia, las acciones estadounidenses suben este martes mientras las dos potencias encuentran un consenso. El índice S&P 500 aumenta un 0,3% y el Nasdaq 100 sube un 0,3%. Por su parte, el Dow Jones trepa un 0,1%.

Así, el S&P 500 queda a menos del 2,2% de su récord tras cerrar por encima del nivel psicológico de 6.000 durante dos sesiones consecutivas, y el Nasdaq 100 está dentro del 1,7% de su máximo.

El Secretario de Comercio de EEUU dijo que las conversaciones van bien y se espera que continúen todo el martes. Las expectativas de que el presidente Donald Trump reduzca sus aranceles motorizan el rally de casi el 21% del S&P 500 desde los mínimos alcanzados en abril.