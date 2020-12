"Trabajamos a diario para que en posiciones ejecutivas haya cada vez más mujeres"

Cómo es trabajar en una gran compañía en puestos ejecutivos, con las responsabilidades y los desafíos que ello implica, y los cambios de paradigma actuales en cuanto a diversidad, fueron algunos de los tópicos que abordó durante su disertación Desiré Cano, Gerenta ejecutiva de comunicación de YPF.

Al analizar su rol en una campaña de tal envergadura, Cano remarcó: “Es un desafío realmente muy grande, en lo personal. Es muy agradable, con un lindo equipo de trabajo. La compañía en líneas generales es como una gran familia de 22 mil empleados. Es una experiencia grandiosa. Tiene condimentos especiales, porque representa mucho a la argentinidad. Quién no dijo: ‘Nos encontramos en una YPF’. Es un lugar de encuentro para los argentinos”.

Cano se sumó a la petrolera en enero de este año y se refirió a la campaña que la empresa llevó adelante por el Día de la Mujer y remarcó el trabajo previo que se viene realizando en materia de diversidad. “La compañía tenía un trabajo previo hecho, desde 2017, cuando se creó un comité de diversidad y género, donde se empiezan a cuantificar y calificar los conflictos que había. Es un comité que es transversal a toda la empresa y lo que intenta es darle perspectiva de género a la compañía en una industria que es bastante masculina”, sostuvo Cano, quien agregó: “En la campaña del 8M, lo que se trabajó es darle visibilidad a ese trabajo interno”. Al hacer mención de algunas de las frases de la campaña en cuestión, Cano sostuvo: “La idea de la campaña fue para el Día de la Mujer, interpelar el lugar común de decirnos feliz día. Feliz día va a ser cuando haya igualdad de oportunidades, salarios iguales a posiciones iguales. Cuando se compartan las tareas domésticas. Cuando el cuidado de las personas sean también compartidas”.

En ese contexto, la gerenta ejecutiva de comunicación de YPF remarcó que aún falta mucho camino por recorrer: “Es un trabajo de todos los días. Todavía nos falta como sociedad y al mundo, en líneas generales. Por más que esté instalado en la agenda mundial. Desde YPF trabajamos todos los días para dar un pasito más. En términos de porcentaje de mujeres, también tratamos de hacer un trabajo diario para que en posiciones ejecutivas haya cada vez más mujeres. De hecho hoy hay mujeres directoras en los directorios”.

Esas mujeres en cargos ejecutivos, sostuvo, tiene el importante rol de poder abrirle el camino a las futuras generaciones. “El techo de cristal es el cambio de paradigma, no solo el trabajo colectivo que nos damos entre mujeres para poder ir ganando terreno y espacios. Creo que el cambio de paradigma es que nosotras celebramos la victoria o la llegada de una compañera, de una colega. Porque significa establecer las bases, porque no se puede retroceder frente a eso. Culturalmente, creo que nos enseñaron a competir entre nosotras. Y creo que ese es el cambio de paradigma del techo de cristal, romper ese techo de cristal es salir de esos lugares comunes de competir o criticarnos, para dividirnos, y creo que es ese cambio de paradigma”, agregó.

Finalmente, la responsable de comunicación de la petrolera señaló que se está dando un cambio de paradigma en la sociedad y, sobre todo, a través de las nuevas generaciones. “Las sociedades en líneas generales van evolucionando. Creo que en ese sentido hemos evolucionado y creo que se van incorporando conceptos que quizá no teníamos o con los cuales no nos criaron. Nuestros hijos, creo, nacen con otro chip, tienen incorporados otros conceptos, otras culturas”, remarcó Cano, quien concluyó: “Hay mucha diferencia generacional, las cosas que para mí resultan naturales, para otras generaciones no es así. Pongo el ejemplo de la pandemia, antes a uno le enseñaban que tenía que ir a un horario a la oficina, que había un régimen de horario. Hoy está incorporado que se puede trabajar desde cualquier lado y se rinde a objetivos. Si hay un objetivo, una meta, perseguir eso. No importa si sos mujer, hombre o trans. No importa el género, ni el lugar de procedencia”.