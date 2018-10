Rodríguez Larreta: "Vamos a ser una de las primeras ciudades con 100% iluminación pública LED

La carbono neutralidad es la meta a la que se comprometió la Ciudad de Buenos Aires tiempo atrás. El año objetivo, 2050. ¿Y el medio? Sobre ello y otros temas profundiza el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en diálogo con El Cronista.

- ¿Qué se está haciendo para que la Ciudad logre ser carbono neutral en 2050?

La promoción del transporte público en lugar del auto particular va a en esa línea. En Buenos Aires, tenemos el área restringida a los autos más grande del mundo: todo el Microcentro. Este área ahora se extendió y se va a volver a extender antes de fin de año hacia Tribunales. El año que viene también se extiende la hora, que, hoy, es de 11 a 16 hs y, en 2019, va a ser de 9 a 18 hs. Ninguna ciudad tiene una zona restringida tan grande. Gracias a ella, se redujeron en un 80% los autos que circulan por ahí. Antes, no tenías un pastito verde en todo el Microcentro de la Ciudad, y hoy tenés más de 700 árboles plantados.

- ¿Se podría pensar en colectivos eléctricos para la Ciudad?

En estos días, se está discutiendo que nos pasen a la Ciudad la regulación de los colectivos. Hoy, yo no tengo injerencia: si quiero cambiar la posición de una parada, no puedo, lo tiene que hacer la CNRT. Ahora, obviamente, tenemos buena relación con el Gobierno nacional, pero podríamos no tenerla. Como antes. Esto no puede depender de la relación. Nos van a pasar el manejo de las líneas cuyo recorrido comienza y termina en la Ciudad. Son 33. Entonces, sobre esas, ahora, podemos empezar a trabajar en sistemas eléctricos. Esa es la idea.

- ¿Hay algún proyecto concreto en esa dirección?

Sí, hay un proyecto que, en realidad, era del Gobierno nacional, a través del cual nos daban 50 buses para la Ciudad. Ahora que nos pasan el manejo, podemos acelerarlo. La idea es empezar por las líneas que van por el centro, porque son los lugares donde más contaminación hay. Una alternativa es el Metrobús 9 de Julio. Otra es extender la restricción más hacia el casco histórico de San Telmo y poner un sistema de buses eléctricos, una línea nueva, en esa zona. Estamos viendo alternativas. Pero, claramente, ahora, haciéndonos nosotros responsables del sistema de colectivos, podemos avanzar sobre esto.

- Considerando el contexto, ¿se llega con el Paseo del Bajo para 2019, como estaba previsto?

Sí. Antes de la mitad de 2019, va a estar terminado. Es una obra impresionante, complejísima. Es la obra vial más grande en 50 años en la Ciudad, desde la construcción de las autopistas para acá. Y es bien imprescindible, más aún si tenemos la expectativa de aumentar el comercio exterior, con lo cual vas a tener más camiones yendo al centro. En un momento de bajísimo comercio exterior de la Argentina, el ingreso al puerto ya está colapsado: no podemos aumentar las exportaciones y las importaciones si no lo mejoramos.

- ¿Cómo describiría el servicio del subte hoy?

Desde diciembre de 2015, cuando yo asumí, el subte aumentó de 920.000 viajes por día a estar arriba de 1,3 millón. Son 400.000 viajes más todos los días, un estimado de 200.000 personas más por jornada. Este aumento es porque mejoró la frecuencia del subte. Ya sumamos 330 vagones nuevos.

Se trata de un servicio que cada vez más gente elige: ese es el mejor indicador. Si eso sucede es porque, para muchos viajes en la Ciudad, es la mejor forma opción. Eso no quita que, en el horario pico, se viaje apretado, como sucede en todas las ciudades del mundo. Tenemos 80 vagones más ya comprados para incorporar, que van a mejorar aún más la frecuencia. Y lo que preveo que va a suceder, casi con certeza, es que va a viajar más gente: sumás más vagones, viaja más gente. Con lo cual, en hora pico, siempre viajás igual de incómodo, con la diferencia que hoy tenés 58% de los vagones con aire acondicionado. Hace 5 años, tenías cero. Y, al final de mi mandato, vamos a llegar al 70%.

- ¿Qué se está haciendo ligado a eficiencia energética en construcciones y viviendas?

En cuanto a eficiencia energética, vamos a ser una de las primeras ciudades del mundo con 100% iluminación pública LED a fin de este año. Hoy, la Ciudad tiene 125.000 posiciones de alumbrado público, que, para el verano, van a estar cambiados a LED. Y estamos sumando 30.000 más: toda la iluminación de las plazas. Al mismo tiempo, se está trabajando en el recambio en edificios públicos, aunque no sé si llegamos con el 100% para el verano. Pero, con el grueso, que es la iluminación pública de calles y plazas, sí. Esto reduce a la mitad el consumo de energía. Por otra parte, las bombitas duran muchísimo más, no se queman y da una luz mucho más uniforme. También estamos avanzando con el programa de renovación de bombitas a los vecinos: tenemos cinco millones de bombitas presupuestadas para cambiar.

Por último, el Código de Edificación nuevo (requiere dos lecturas y ya se aprobó la primera), incluye una cantidad de componentes que hacen a la sustentabilidad tanto en cuanto al tratamiento del agua la recuperación del agua de lluvia, como en cuanto al aislamiento para reducir la necesidad de refrigeración y calefacción de las casas.

- Se habló de una posible candidatura presidencial, ¿qué dice al respecto?

Lo califico de un disparate. Hoy, tengo mucho trabajo por delante para hablar de candidaturas, pero ya varias veces dije que lo natural sería seguir en la Ciudad.