"Lo más importante es motivar y comprometer al equipo de trabajo"

María Tettamanti es la directora general de Camuzzi y durante su disertación se refirió a su trayectoria dentro de la industria del gas, la importancia de motivar al equipo de trabajo y los desafíos que planteó la pandemia para su rol.

“Si bien es cierto que pase por muchas empresas del sector del gas, por mi formación de economista, no fue el primer rubro en el que trabajé. Tuve seis años trabajando en algunas tareas que tienen que ver con tareas asociadas con los economistas: análisis de evolución de la coyuntura, escribir informes. Pero cuando en 1995 llegué a Camuzzi, descubrí el gusto por el trabajo en las corporaciones. Descubrí que más allá de las tareas analíticas, me gusta la gestión. Me gusta analizar qué es lo que hay que hacer, pero después el desafío diario de ir dando los pasos para llegar a distintos lugares. Entendí que tenía aptitud para eso. Le tomé el gusto a la parte ejecutiva”, señaló Tettamanti.

La directiva de Camuzzi señaló que durante su carrera se desempeñó en áreas “comerciales”. “Con lo cual mi profesión me daba la formación que requerían esas tareas: el tema de negociar, gestionar, de hacer análisis tarifarios, hacer reuniones con las autoridades regulatorias”, remarcó Tettamanti, quien agregó: “Ahora que me toca liderar y tomar decisiones con lo técnico y lo operativo, fui aprendiendo de todos mis compañeros que está en las áreas técnicas. Me apoyo, confío. Cuando no manejás directamente un área, lo importante es tener la gente adecuada en la que confías en sus aptitudes y en su capacidad para liderar esas áreas”.

Finalmente, al analizar los desafíos que planteó la pandemia, Tettamanti sostuvo: “Para mí, lo más lo más importante desde mi lugar, es motivar y comprometer al equipo de trabajo, tratar de que haya armonía en el equipo. El equipo es fundamental y para eso hay mucho trabajo que hacer. No es lo mismo hacer esa tarea sin una pandemia. Creo que es importante estar cerca de la gente, no solamente de los gerentes, sino entender lo que vive cada una de las personas que forma parte del equipo de Camuzzi”.