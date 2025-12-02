Con casi cuatro décadas de historia, este restaurante de Vallecas sigue destacando por su cocina clásica y prestigio.

España es un país de alta cultura gastronómica, donde cada ciudad alberga joyas culinarias que reflejan el paso del tiempo. En este escenario, los restaurantes que perduran durante décadas son verdaderos testigos de tradición, calidad y compromiso con el buen hacer.

Uno de estos casos es el del restaurante La Merced, situado en el corazón de Villa de Vallecas, en Madrid. Con casi cuarenta años de historia, este local ha sabido ganarse un lugar privilegiado entre los mejores del país, gracias a su cocina clásica, el reconocimiento de la Guía Repsol y la fidelidad de una clientela que incluye incluso a la reina Sofía.

El restaurante La Merced cuenta con una terraza acogedora que mantiene el espíritu de barrio sin renunciar a la elegancia. Restaurante La Merced

Una historia casi de cuatro décadas

La Merced abrió sus puertas en septiembre de 1987 en el casco antiguo de Villa de Vallecas, uno de los distritos con más identidad de la capita. Desde entonces ha mantenido una clientela fiel y estable, gracias a una propuesta gastronómica que nunca ha renegado de sus raíces.

Ese recorrido de casi cuatro décadas lo convierte en una excepción en una ciudad marcada por la volatilidad del sector hostelero. Además, ha logrado el reconocimiento de la Guía Repsol, una distinción que refuerza su posición como uno de los mejores restaurantes tradicionales de Madrid.

Cocina clásica con sello de calidad

El restaurante apuesta por una carta de estilo clásico, sin artificios ni fusiones de moda. Aquí priman los sabores reconocibles, los fondos bien elaborados y una materia prima cuidada. Desde el propio establecimiento, en una entrevista a 20minutos, afirman que “las materias primas están hechas sin trampas ni cartón”.

Al frente de los fogones se encuentra el chef Marvin Fasabi Sánchez, quien mantiene el equilibrio entre la tradición y la evolución culinaria. Entre sus propuestas, destaca un menú vegetariano de seis pases, junto a otros menús degustación y platos clásicos de la cocina española, cuidadosamente presentados.

Un restaurante para todos, incluso para la realeza

La Merced no solo ha conquistado a los vecinos de Vallecas. También ha seducido a figuras destacadas de la sociedad española. Entre ellas, sobresale una clienta habitual: la reina Sofía, quien, según medios locales, ha comido en el restaurante hasta en siete ocasiones.

La presencia recurrente de una figura de la Casa Real no solo es un motivo de orgullo para el local, sino también un aval implícito de su excelencia. Además, la recomendación de la Guía Repsol confirma que este no es un restaurante cualquiera, sino uno que cuida cada detalle de su servicio y de su cocina.

La reina Sofía ha acudido al restaurante hasta en varias ocasiones, consolidándolo como uno de sus favoritos en la capital. Restaurante La Merced

Tradición, barrio y excelencia gastronómica

La Merced demuestra que no hace falta estar en el centro de Madrid ni tener una estrella Michelin para convertirse en uno de los restaurantes más respetados del país. Su propuesta es sólida, su historia coherente y su público, fiel.

En un entorno cambiante como el gastronómico, este restaurante de Vallecas sigue brillando por ofrecer una experiencia basada en la autenticidad, el sabor de siempre y una atención que ha sabido ganarse el respeto tanto de los críticos como de sus comensales. Una fórmula que, cuatro décadas después, sigue funcionando.