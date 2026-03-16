Aproximadamente a 22 kilómetros de Córdoba, en la comarca de la Vega del Guadalquivir, se encuentra Almodóvar del Río, un municipio pintoresco que integra naturaleza y patrimonio. Sus callejuelas de color blanco y su proximidad a la ciudad lo convierten en un destino de escapada sumamente atractivo. No obstante, lo que realmente resalta en este pueblo es su castillo medieval. Situado en la cima del monte El Redondo, este monumento parece sacado de un relato de fantasía y forma parte del paisaje cultural más apreciado en Andalucía. El Castillo de Almodóvar del Río posee orígenes muy antiguos, que se remontan a la época musulmana, probablemente en el año 740. A lo largo de los años, ha sido objeto de múltiples reconstrucciones, adaptándose a diversos estilos hasta alcanzar el aspecto que se observa en la actualidad. La visita al castillo ofrece la oportunidad de explorar el patio de armas, ascender a la torre del homenaje, descender a las mazmorras e incluso acceder a la capilla interna. Además, se organizan visitas teatralizadas, jornadas medievales y recreaciones históricas que enriquecen la experiencia del lugar. El castillo ha sido escenario de rodajes cinematográficos y televisivos. Se destaca su participación en producciones de fantasía, incluidas recreaciones inspiradas en Juego de Tronos. Estas apariciones en los medios han contribuido a otorgarle una proyección internacional adicional. Al modesto tamaño del municipio se suma una naturaleza generosa. Gran parte de su término municipal pertenece al Parque Natural Sierra de Hornachuelos, lo que permite rutas rurales, senderismo y contacto directo con paisajes silvestres. Otro atractivo es el embalse de La Breña II, que ofrece espacios para baño, piragüismo y actividades acuáticas en verano. El municipio también alberga museos locales, un museo etnológico con más de 5000 piezas, restos arqueológicos y el antiguo embarcadero romano junto al Guadalquivir. Caminar por su casco histórico es un viaje visual donde destacan sus fachadas blancas, calles empedradas, rincones que hablan del pasado árabe y cristiano y miradores hacia el valle. Para los amantes de lo curioso, el Zoco de la Encantá, un mercado medieval vivido por el pueblo con espectáculos, teatralizaciones y ambientación, ha consolidado su prestigio cultural. Para conocer el castillo con profundidad, la mejor opción es optar por una visita guiada o teatralizada. De esa forma se pueden escuchar leyendas, episodios históricos y detalles ocultos de la fortaleza. La entrada permite explorarlo con calma durante 1 a 2 horas. Es recomendable prever ropa cómoda, calzado apto para zonas empedradas y subir con cámara lista: las vistas desde torres y almenas regalan panorámicas del valle del Guadalquivir y de la campiña cordobesa. Gracias a que Almodóvar del Río está bien conectado con Córdoba por carretera, el acceso es relativamente cómodo. Desde el municipio se accede al castillo subiendo por la ladera, donde ya comienza el espectáculo visual.