Lidl ofrece una cafetera italiana por menos de 10 euros: prepara hasta 9 tazas de café expreso fuerte y aromático. (Fuente: Shutterstock)

Lidl ha puesto a la venta una nueva cafetera italiana de la marca SilverCrest que destaca por su precio asequible y por su capacidad para preparar hasta nueve tazas de expreso. El producto, que cuesta menos de 10 euros en España, se presenta como una alternativa económica para quienes buscan disfrutar de un café intenso y aromático en casa.

Con un diseño clásico y fabricada en aluminio ligero, esta cafetera se ha convertido en una de las propuestas más atractivas del catálogo de la cadena de supermercados. Además, cuenta con una valoración positiva por parte de los compradores, ya que el 86% de los clientes la recomienda por su rapidez, facilidad de uso y buen resultado en la preparación del café.

Cafetera italiana de Lidl: prepara un expreso fuerte y aromático

La cafetera italiana SilverCrest está diseñada para elaborar un expreso fuerte y aromático mediante el tradicional sistema de extracción por presión de vapor. Tiene una capacidad útil de 330 mililitros, suficiente para preparar hasta nueve tazas de café.

Su funcionamiento es sencillo y sigue el método clásico de las cafeteras italianas:

Llenar la base con agua hasta un centímetro por debajo de la válvula de seguridad.

Colocar el filtro y llenarlo con café molido sin presionarlo.

Enroscar firmemente la parte superior en la base y cerrar la tapa.

Calentar a fuego medio hasta que el café preparado ascienda por el tubo y llegue a la jarra.

Servir y disfrutar.

La cafetera no es apta para cocinas de inducción, por lo que está pensada para su uso en otros tipos de placas y fuegos.

Lidl ofrece una cafetera italiana por menos de 10 euros: prepara hasta 9 tazas de café expreso fuerte y aromático. Lidl

Características de la cafetera italiana SilverCrest

Capacidad y rendimiento

Capacidad útil: 330 ml.

Permite preparar hasta 9 tazas de café expreso.

Diseñada para obtener un café intenso y aromático.

Materiales y diseño

Cuerpo fabricado en aluminio ligero.

Incluye filtro, colador y junta extraíbles.

Disponible en color plateado y negro.

Dimensiones y peso

Medidas aproximadas: 19 x 20,5 x 10,5 centímetros.

Peso aproximado: 462 gramos.

Fácil mantenimiento

Las piezas extraíbles facilitan la limpieza.

Diseño compacto y ligero para un manejo cómodo.

La buena acogida entre los usuarios también respalda sus prestaciones. Uno de los comentarios publicados sobre el producto señala: “Es una cafetera estupenda, hace un café rico en minutos”.

Lidl ofrece una cafetera italiana por menos de 10 euros: prepara hasta 9 tazas de café expreso fuerte y aromático. Lidl

Precio de la cafetera italiana de Lidl y cómo comprarla

La cafetera italiana SilverCrest tiene un precio de 9,99 euros, una cifra que la sitúa entre las opciones más económicas para preparar café expreso en casa. El producto está disponible a través de la tienda online Lidl con un plazo de entrega estimado de entre dos y cuatro días laborables.

De ese modo, los interesados pueden adquirirla mientras haya existencias disponibles y recibirla directamente en su domicilio. Gracias a su combinación de bajo precio, capacidad para nueve tazas y facilidad de uso, esta cafetera se perfila como una de las opciones más atractivas para quienes buscan disfrutar de un café tradicional sin realizar una gran inversión.