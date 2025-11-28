La atmósfera festiva se enciende en Dos Hermanas con la llegada de Navidad Park, el mayor parque temático navideño de Andalucía. A diez minutos de Sevilla, el recinto ferial reúne atracciones, gastronomía estacional y espectáculos de nieve durante 48 días consecutivos.

Familias de toda la región se acercan a un espacio que combina tradición, entretenimiento y una propuesta inmersiva que permanecerá abierta hasta el 6 de enero de 2026.

El proyecto destaca por su amplitud, sus miles de plazas de aparcamiento gratuito y su ubicación estratégica, muy próxima al centro del municipio y a la estación de tren. La entrada vuelve a ser sin costo, un elemento que impulsa la afluencia y consolida al parque como un clásico del calendario navideño andaluz.

¿Qué ofrece este año el mayor parque navideño de Andalucía?

Navidad Park despliega más de 50 espacios de ocio en 10.000 metros cuadrados y presenta una oferta que crece cada edición. La gran pista de hielo natural de 400 metros cuadrados se mantiene como el atractivo más buscado, acompañada por nevadas programadas y música temática que envuelve al visitante desde el acceso.

Entre las propuestas más celebradas reaparecen el tobogán de hielo, El trineo encantado y opciones familiares como el Dragón Vacilón o la Rally París-Dakar.

El parque suma además nuevas experiencias para 2025. Una cápsula de simulación de realidad virtual encabeza las incorporaciones, junto con atracciones como plane, Mega Aventura, Octopus y Látigo.

La organización remarca que cada temporada se amplía el abanico de actividades con el objetivo de ofrecer alternativas para todas las edades y renovar el interés del público habitual.

La gastronomía ocupa un rol destacado con puestos de churros, gofres, buñuelos de chocolate y propuestas saladas como hamburguesas y otras viandas tradicionales. La variedad busca acompañar la visita con sabores típicos que completan el recorrido y fortalecen la identidad festiva del parque.

¿Cómo funcionará el parque durante las fiestas y qué días serán especiales?

El calendario marca dos etapas diferenciadas. Hasta el 19 de diciembre, Navidad Park abre de 16:00 a 22:00, mientras que los fines de semana y festivos lo hace desde las 11:30.

A partir del 20 de diciembre y hasta el cierre el 6 de enero , el horario se amplía entre las 12:00 y las 22:00, con apertura adelantada los sábados, domingos y días festivos.

Las fechas señaladas tienen ajustes específicos . El 25 de diciembre y el 1 de enero el parque funcionará de 16:00 a 22:00, mientras que el 5 de enero estará operativo entre las 11:30 y las 16:00.

El cierre de temporada, el 6 de enero, tendrá un horario reducido de 16:00 a 21:00. Como es habitual, el 24 y el 31 de diciembre permanecerá cerrado debido a las celebraciones familiares.

Con su combinación de propuestas lúdicas, ambientación cuidada y acceso gratuito, Navidad Park se consolida como uno de los grandes polos festivos del sur de España y un escenario ineludible para iniciar el recorrido navideño en Andalucía.