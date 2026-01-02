El Expreso de Oriente tiene más de 150 años. Con su experiencia de fantasía, el primer tren de lujo ha inspirado y protagonizado grandes obras literarias, la más conocida "Asesinato en el Orient Express" de Agatha Christie, publicado en 1934.

Los viajes en tren son románticos y envolventes, en especial para los pasajeros que priorizan por sobre la rapidez la experiencia. Elegir los secretos que ofrecen los caminos menos transitados que puedes mirar por la ventana tiene su costo y no es precisamente bajo.

Volvió y agotó para la temporada 2024, las vías italianas con un Gran Tour que llevará a descubrir las maravillas del Bel Paese. La Dolce Vita ofrecerá una experiencia de viaje cinematográfica disponible para el 2025 en sus trenes que homenajean a Roma la "ciudad eterna".

Cómo explorar en el Expreso de Oriente que hizo famoso Agatha Christie y cuánto cuesta en 2024. (foto: Pexels).

¿Qué elementos componen esta experiencia del Expreso Oriente?

En homenaje al cine italiano, la célebre película de 1960 dirigida por Federico Fellini "La Dolce Vita" se convierte en una fuente de inspiración. Destaca por su interior Art Nouveau exclusivo que invita a relajarse mientras se disfruta de una bebida acompañada de música de piano de cola y una gastronomía europea de primera con gran influencia italiana, apta para los paladares más sibaritas.

El tren cuenta con un vagón bar, vagón restaurante, bar de champán, boutique de moda y un hogar que destilan lujo, al igual que las cabinas (incluso las más "económicas") que forman parte de la experiencia de lujo que ofrece este tren.

Para 2025, las rutas abarcarán Italia con 8 itinerarios para elegir y regiones icónicas para explorar, ofreciendo vistas grandiosas y panorámicas, junto con experiencias culturales, históricas y gastronómicas exclusivas a lo largo del Mediterráneo sobre las vías del tren.

¿Cuál es el precio y qué incluye el Expreso Oriente Dolce Vita?

Los precios para el viaje de dos días en 2025 comienzan en 3500 euros por persona, mientras que el de tres días parte de 7000 euros por persona en temporada baja. Es importante tener en cuenta que los precios varían según la categoría de la cabina y la disponibilidad. Además, se requiere un depósito no reembolsable cuatro meses antes.

El paquete incluye un menú a la carta para el almuerzo y todas las cenas a bordo, así como el desayuno y el té de la tarde. También se ofrece un servicio de mayordomo disponible las 24 horas para aperitivos. Para obtener más información y realizar tu reserva, puedes hacer un clic aquí.

