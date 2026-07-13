La Gobernación de Antioquia anunció el aumento del pie de fuerza en Segovia luego de los enfrentamientos registrados durante un operativo contra la minería informal. Las autoridades también preparan nuevas medidas de seguridad para recuperar el orden público. (Fuente: Gobierno de Colombia)

La Gobernación de Antioquia anunció nuevas medidas de seguridad para el municipio de Segovia luego de los disturbios registrados durante un operativo de la Fuerza Pública contra actividades de minería informal. Los hechos generaron enfrentamientos, bloqueos y actos vandálicos que obligaron a las autoridades a tomar acciones para recuperar el control del territorio.

Tras un consejo extraordinario de seguridad, el gobernador Andrés Julián Rendón Cardona confirmó el despliegue de nuevos refuerzos militares y policiales en esta zona del nordeste antioqueño. El objetivo principal es garantizar la tranquilidad de los habitantes, restablecer la movilidad y evitar que se repitan hechos violentos.

La situación de orden público en Segovia se agravó después de las manifestaciones que dejaron una persona fallecida, tres heridas y varios vehículos afectados por incendios. Ante este panorama, las autoridades decidieron mantener una presencia permanente en el municipio mientras avanzan las acciones de control.

Gobierno de Antioquia aumenta el pie de fuerza en Segovia tras los disturbios

Como parte de las medidas anunciadas, la Gobernación de Antioquia ordenó reforzar la presencia de unidades de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDEMO) en Segovia. Estos equipos tendrán la misión de intervenir ante posibles alteraciones del orden público, proteger a la comunidad y apoyar el retorno de la normalidad en el municipio.

La administración departamental indicó que los uniformados permanecerán en la zona durante el tiempo que sea necesario para estabilizar la seguridad. Además, las autoridades buscan garantizar la libre circulación de los ciudadanos y prevenir nuevos bloqueos en puntos estratégicos del territorio.

El municipio de Antioquia que quedó bajo máxima vigilancia tras disturbios por minería informal. (Fuente: Shutterstock)

Ejército reforzará operaciones en el nordeste de Antioquia contra grupos ilegales

Dentro del paquete de medidas también se contempla el fortalecimiento de las operaciones del Ejército Nacional con apoyo de las Brigadas 14 y 19. Estas unidades tendrán presencia en Segovia para reforzar la seguridad, controlar las vías principales y acompañar los operativos contra actividades relacionadas con economías ilícitas.

La Gobernación señaló que continuará respaldando las acciones de la Fuerza Pública contra la minería ilegal y otras actividades que, según las autoridades, estarían relacionadas con el financiamiento de estructuras criminales en el departamento. El objetivo es mantener el control territorial y reducir la influencia de estos grupos en la región.

Alcaldía de Segovia prepara decreto con nuevas restricciones tras la crisis de seguridad

Además de los refuerzos anunciados por la Gobernación, la Alcaldía de Segovia informó que emitirá un decreto con medidas extraordinarias para enfrentar la situación de orden público. Entre las disposiciones previstas se encuentra la restricción del parrillero en motocicletas, una medida que busca facilitar los controles de las autoridades y reducir riesgos de nuevos hechos violentos.

La administración municipal indicó que estas acciones serán implementadas como parte de una estrategia preventiva mientras continúa la presencia de la Fuerza Pública en el territorio. Las autoridades locales esperan que las restricciones permitan recuperar la movilidad y brindar mayor seguridad a los habitantes.

Disturbios en Segovia comenzaron tras operativo contra minería informal

Los hechos que desencadenaron la crisis de seguridad ocurrieron durante procedimientos adelantados por la Fuerza Pública contra actividades de minería informal en sectores urbanos de Segovia. Las protestas posteriores derivaron en enfrentamientos, bloqueos y ataques contra las autoridades, generando una emergencia de orden público.

El operativo estuvo relacionado con acciones contra actividades mineras que las autoridades vinculan con la explotación ilegal de recursos y el fortalecimiento económico de grupos criminales. La Gobernación confirmó que los controles continuarán y que se mantendrán las operaciones para combatir estas economías ilícitas en Antioquia.