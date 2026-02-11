La polémica política escaló este martes tras el anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de conceder la Medalla Internacional a Estados Unidos por considerarlo el “principal faro del mundo libre”. Desde el Ejecutivo central no tardaron en llegar las críticas. El ministro para la Transformación Digital y líder del PSOE-M, Óscar López, acusó a Ayuso de utilizar “estrategias trumpistas” para “tapar lo que pasa en Madrid” y vinculó el gesto con una alineación ideológica con el presidente estadounidense Donald Trump. Óscar López sostuvo en los pasillos del Congreso que la presidenta madrileña busca generar polémicas para desviar la atención de la gestión autonómica. “Ayuso es el faro de Quirón”, ironizó el dirigente socialista, en alusión a la sanidad madrileña, antes de recordar que la medalla ya fue concedida al presidente argentino Javier Milei y sugerir que el próximo podría ser el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. En la red social X, López profundizó sus críticas y señaló que la distinción llega en un contexto marcado por la política migratoria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), las tensiones comerciales y el respaldo estadounidense a Israel. A su juicio, la Comunidad de Madrid utiliza estos gestos simbólicos para reforzar una agenda ideológica alineada con la ultraderecha internacional. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, reforzó esa postura. “El faro del mundo es Europa”, respondió, al advertir que el proyecto europeo enfrenta amenazas de la “ultraderecha global” y necesita más soberanía e independencia en el actual escenario geopolítico. La presidenta madrileña realizó el anuncio mediante un mensaje grabado emitido durante “The Hispanic Prosperity Gala”, celebrada en Mar-a-Lago, la residencia privada de Donald Trump en Florida. Allí reivindicó la herencia hispana y los valores occidentales como pilares de prosperidad. Ayuso afirmó que el mundo necesita “nuestra forma de ser y estar” para que Norteamérica, el continente americano y Europa sean espacios de libertad y crecimiento. Defendió la unión entre la tradición hispana y los valores occidentales, y sostuvo que Estados Unidos representa un referente histórico en ese sentido. La dirigente también vinculó su mensaje con la situación en América Latina. Señaló que la libertad de Venezuela constituye una “herida” pendiente y expresó su deseo de que países como Cuba, Nicaragua y México sigan el camino de Argentina. En ese contexto, anunció que la Medalla Internacional será entregada a un representante oficial estadounidense que visite España.