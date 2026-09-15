El Gobierno lanza un plan para mejorar la Formación Profesional, facilitar el acceso a nuevos empleos y cubrir puestos clave. Fuente: Shutterstock.

El Gobierno ha aprobado un plan para reforzar la Formación Profesional (FP) en España y facilitar que trabajadores y jóvenes puedan acceder a nuevas oportunidades laborales.

La medida contempla una inversión de 234 millones de euros para ampliar la formación, facilitar nuevas certificaciones profesionales y responder a las necesidades de sectores que tienen dificultades para encontrar trabajadores.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la medida este martes durante el acto La Formación Profesional: el impulso de un país . Según explicó, 107 millones de euros estarán destinados a formar trabajadores en centros públicos y facilitar la obtención de nuevas certificaciones, mientras que otros 126 millones reforzarán la formación en sectores donde hacen falta profesionales.

¿Qué incluye el nuevo plan de Formación Profesional?

Una parte de los fondos estará destinada a trabajadores que necesitan actualizar sus conocimientos y obtener nuevas certificaciones profesionales. El Gobierno también prevé una atención especial para las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

La medida busca adaptar la Formación Profesional a las necesidades del mercado laboral y facilitar la incorporación de trabajadores a sectores con demanda de personal. Sánchez defendió que la FP se ha convertido en una vía de acceso al empleo cada vez más relevante y destacó que España ya ha superado los 1,2 millones de alumnos matriculados.

¿A qué puestos y sectores estará dirigida la formación?

El plan reforzará la capacitación en sectores donde las empresas necesitan incorporar profesionales, con especial atención a actividades vinculadas con la construcción, el turismo y otras áreas consideradas estratégicas para el mercado laboral.

Entre los sectores mencionados por el Gobierno figuran:

la construcción,

el turismo patrimonial,

cultural y sostenible,

la seguridad,

el medio ambiente

y el transporte por carretera.

La formación estará orientada a generar trabajadores con las competencias que requieren estas actividades.

¿A qué puestos y sectores estará dirigida la formación? Imagen creada con ChatGPT

Sánchez señaló que muchas empresas trasladan al Gobierno que necesitan contratar personal, pero no encuentran candidatos con la preparación necesaria. Por eso, la nueva inversión busca conectar la oferta de Formación Profesional con las necesidades concretas de las empresas y facilitar que más trabajadores puedan acceder a estos puestos.

¿A qué se destinarán los 234 millones de euros aprobados por el Gobierno?

Del total anunciado, 107 millones de euros estarán destinados a la formación de trabajadores en centros públicos, con medidas orientadas a facilitar la obtención de nuevas certificaciones profesionales. Los fondos también contemplarán una atención específica para las personas que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad.

Los 126 millones de euros restantes servirán para reforzar la formación vinculada con sectores que necesitan profesionales. Entre las áreas mencionadas por el Gobierno aparecen la construcción, el turismo patrimonial, cultural y sostenible, la seguridad, el medio ambiente y el transporte por carretera.

La decisión busca responder a una de las principales dificultades señaladas por empresas y trabajadores: la falta de personal con determinadas capacidades profesionales . Sánchez sostuvo que muchas compañías necesitan contratar trabajadores, pero encuentran dificultades para cubrir determinados puestos.

¿A qué se destinarán los 234 millones de euros aprobados por el Gobierno? Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuánto ha crecido la Formación Profesional en España desde 2018?

El Gobierno sostiene que la FP ha experimentado una fuerte expansión desde 2018. En ese período se han creado 400.000 nuevas plazas y se han destinado más de 800 millones de euros a las comunidades autónomas para reforzar esta modalidad educativa.

Sánchez también destacó que actualmente existen más de 1,2 millones de alumnos matriculados, frente al crecimiento del 46 % registrado en ocho años. Según el presidente, el cambio responde a una mayor oferta, itinerarios más flexibles y una conexión más directa entre la formación y las necesidades del mercado laboral.

El Ejecutivo defiende así una concepción de la Formación Profesional que no se limita a los jóvenes que comienzan su trayectoria laboral. Los nuevos fondos también buscan alcanzar a trabajadores que llevan años en activo y necesitan adquirir nuevas competencias ante los cambios que atraviesa el mercado de trabajo.