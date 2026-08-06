El precio del litro de combustible en España.

El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche.

Durante este jueves, 6 de agosto de 2026 , el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,7 euros, el de la gasolina 98 es de 1,88 euros y el del diésel es de 1,81 euros. En comparación con el día anterior, estas cifras reflejaron una variación del 0.09% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del -0.62%.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el jueves, 6 de agosto de 2026:

Madrid: 1.649 euros hasta los 1.989 euros

Barcelona: 1.649 euros hasta los 1.985 euros

Valencia: 1.599 euros hasta los 1.919 euros

Granada: 1.659 euros hasta los 1.979 euros

Ceuta: 1.644 euros hasta los 1.644 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy jueves 6 de agosto en España?

Durante este jueves, 6 de agosto de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.589 euros hasta los 1.899 euros

Barcelona: desde los 1.449 euros hasta los 1.829 euros

Valencia: desde los 1.489 euros hasta los 1.849 euros

Granada: desde los 1.569 euros hasta los 1.799 euros

Ceuta: desde los 1.564 euros hasta los 1.564 euros

Zaragoza: desde los 1.589 euros hasta los 1.815 euros.

Málaga: desde los 1.659 euros hasta los 1.829 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.729 euros y el máximo es de 1.989 euros

Barcelona: desde 1.669 euros hasta los 1.975 euros

Valencia: desde 1.705 euros hasta los 2.005 euros

Granada: desde 1.769 euros hasta los 1.959 euros euros

¿Qué tipos de combustibles hay en España?

Al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las puntos de repostaje de España son los siguientes: