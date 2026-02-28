De cara a las elecciones de Castilla y León, el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, lanzó fuertes críticas hacia el Gobierno de Pedro Sánchez. En principio, resaltó que el oficialismo no tiene poder suficiente en el Congreso para gobernar, a la vez que aseguró que los españoles “no se merecen la agonía de un gobierno acabado”. “Que se inventen las mentiras y las cortinas de humo que quieran”, sostuvo durante su presencia en un mitin en Ávila para apoyar al candidato castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco, quien se presentará a las elecciones el domingo 15 de marzo. De acuerdo al expresidente de la Junta de Galicia, “tener un gobierno que no gobierna impacta directamente en la gente”. A su vez, asegura que hacen que “todo funcione peor” y criticó la idea de que difundan que “España va como nunca” cuando “se está abandonando lo esencial”. Luego, ironizó que “España solo va como nunca para los jetas y para Zapatero. Para esos va como nunca” y que el mandato de Sánchez “pasará y será un mal recuerdo del pasado”. Por tal motivo, propuso “pasar página” y salir de su política actual. También criticó la gestión por no mejorar la vida de los ciudadanos, pero sí la de los dirigentes. En ese sentido, se lamentó que sea “habitual, pero no es normal, un escándalo cada día, una mentira cada minuto, un señuelo cada semana”. “Hay mucho donde escoger y no voy a hablar de la mujer, no voy a hablar del hermano, no voy a hablar de los que están en la cárcel o los que están camino de ella”, agregó. En esta línea, Feijóo ha denunciado el progresivo deterioro de la sanidad pública, que cada vez “es más difícil” llenar la cesta de la compra, los precios de la vivienda que se han vuelto inalcanzables para muchos, el aumento diario de la sensación de inseguridad y unos servicios públicos que, según ha dicho, son los “peores de las últimas décadas”, todo ello mientras los ciudadanos pagan cada vez más impuestos. Además, ha criticado duramente el mal estado “cada vez más lamentable” de las carreteras, las averías frecuentes e inaceptables del tren y, especialmente, la gestión del accidente de Adamuz, donde criticó que “se retiren pruebas en lugar de asumir responsabilidades”. “Hay que tener mucho coraje para afirmar que el tren español está viviendo su mejor momento histórico cuando en los ferrocarriles de nuestro país han muerto 47 personas”, ha rematado con ironía. Feijóo ha dejado claro que, de llegar al poder, su modelo de financiación priorizará los servicios públicos por encima de todo, en lugar de dedicarse a “intentar solucionar el problema del separatismo y del independentismo de España”. En el ámbito sanitario, ha anunciado que “mañana mismo” hará llegar por escrito a los médicos una serie de propuestas concretas para mejorar sus condiciones laborales, y se ha comprometido a impulsarlas desde el primer momento en que ocupe la Moncloa. Dirigiéndose específicamente a Ávila y a Castilla y León, ha adquirido varios compromisos directos: reactivar y ejecutar la conexión por autovía entre la capital abulense y la A6, un proyecto al que, según ha dicho, “Sánchez le ha dado carpetazo”. Además, buscará garantizar una conexión “digna” por tren con Madrid, Valladolid y Salamanca, impulsar la llegada de más industria a la comunidad autónoma y defender con firmeza los intereses del sector agrícola. Aunque ha reconocido que existen razones de sobra para que los ciudadanos estén “hartos” y critiquen a los políticos por la “crispación” y la “ansiedad” que provocan, Feijóo ha confesado que no le resulta agradable “tener que recordar los delitos que rodean” al presidente del Gobierno. Sin embargo, ha insistido en que se ve obligado a denunciarlo, ya que no es “cómplice del delito del gobierno del señor Sánchez”. Y ha rematado afirmando que continuará haciéndolo “con rigor, con tranquilidad, con determinación, pero con coraje”, para concluir con un mensaje de resistencia: “Este país sigue en pie. Este partido sigue en pie”. Después de destacar y elogiar la labor de Alfonso Fernández Mañueco, Alberto Núñez Feijóo ha lanzado un llamamiento directo al voto “para gobernar”. Al mismo tiempo, ha criticado con dureza a aquellos políticos que, en su opinión, se presentan a las elecciones sin intención real de llegar al Gobierno o bien con el único objetivo de “no dejar gobernar al que gana”. Y ha cerrado su intervención con una frase contundente: “El ruido puede estar de moda, pero no resuelve los problemas. (...) Menos ruido y más nueces y menos ruidosos y más Mañuecos”.