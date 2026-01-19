Elecciones en Castilla y León: esta es la fecha confirmada para marzo y los principales candidatos electorales

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha firmado este lunes el decreto de disolución de las Cortes y de convocatoria electoral para el próximo 15 de marzo, última fecha posible para cumplir la normativa por el final de la legislatura.

Aunque a finales de 2025 parecía que Castilla y León abriría en marzo un nuevo ciclo electoral, el adelanto en Extremadura, con las elecciones ya celebradas, y en Aragón, donde se prevén el próximo 8 de febrero, han situado a esta Comunidad como un eslabón más que culminará en junio en Andalucía.

Mañueco tenía previsto comparecer en una rueda de prensa, pero finalmente ha suspendido toda la agenda institucional del Ejecutivo autonómico en señal de duelo por el accidente ferroviario ocurrido en Córdoba, lo que ha llevado al presidente a publicar esta fecha a través de un comunicado.

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León Fuente: EUROPA PRESS Eduardo Parra / Europa Press

¿Qué se votará en Castilla y León el próximo 15 de marzo?

En el decreto, que entrará en vigor mañana con su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, el presidente regional desvela que en estos comicios los votantes elegirán 82 procuradores, uno más que en la actual legislatura, al aumentar la población en la circunscripción de Segovia, mientras que el resto permanece igual.

En concreto, con la nueva mayoría parlamentaria fijada en los 42 procuradores, los votantes elegirán 15 representantes de Valladolid, 13 de León, 11 de Burgos, 10 de Salamanca, 7 de Zamora, 7 de Ávila, 7 de Palencia, 7 de Segovia y 5 de Soria.

Como última fecha clave, ya está fijado el 14 de abril como momento en el que se constituirán las nuevas Cortes de Castilla y León. Será esa fecha en la que comience a contar el reloj para buscar la investidura de un presidente autonómico y también en la que se comiencen a fraguar los posibles acuerdos poselectorales, dado que será en ese momento cuando se dilucide quién preside el Parlamento autonómico.

Los principales candidatos para las elecciones en Castilla y León. (Fuente: archivo)

¿Quiénes son los principales candidatos en las elecciones de Castilla y León?

En el caso del PP, el candidato será el actual presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, quien afrontará su previsible último proceso electoral como aspirante a la Presidencia de la Junta. Esto se debe a que la normativa autonómica limita los mandatos.

Por el lado del PSOE, el alcalde de Soria y líder autonómico socialista, Carlos Martínez, quien, según informa EFE, aspira a que la teoría de los “vasos comunicantes”, con un Vox que reste apoyos al PP, suponga que las elecciones puedan deparar un resultado que sitúe al PSOE como la fuerza más votada.

Por parte de Vox, parece que todas las miradas están puestas en dos opciones para la candidatura tras la ‘espantada’ del que fuera vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo: el actual presidente de las Cortes, el leonés Carlos Pollán, o el portavoz parlamentario, el palentino David Hierro.

En cuanto al resto de formaciones, la Unión del Pueblo Leonés concurrirá con la única mujer aspirante, la actual procuradora Alicia Gallego, quien releva al ya histórico Luis Mariano Santos, en un momento en el que el partido vive su mejor momento en cuanto a perspectivas electorales; mientras que Soria Ya ha vuelto a elegir a su actual portavoz parlamentario, Ángel Ceña, para que sea su cabeza de cartel.