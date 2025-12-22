Elecciones en Extremadura | El PSOE dice que los resultados demuestran que “el PP no es nadie sin Vox”. (Fuente: EFE/Kiko Huesca).

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha asegurado este lunes que lo que demuestran los resultados de las elecciones extremeñas es que “el PP no es nadie sin Vox” y que Alberto Núñez Feijóo “no tiene futuro” sin Santiago Abascal.

En una rueda de prensa en Ferraz tras la reunión de la Ejecutiva nacional en la que los socialistas han analizado los resultados de las elecciones, tras perder diez escaños, Mínguez ha reconocido los malos datos del partido, pero ha defendido la labor de su candidato, Miguel Ángel Gallardo, quien hoy ha convocado a una reunión de la Ejecutiva regional para analizar su futuro al frente del partido, una decisión que respetarán en Ferraz.

¿Qué dijo Mínguez de María Guardiola?

Mínguez ha destacado que entre los objetivos de la candidata popular, María Guardiola, era lograr una mayoría absoluta y que ahora el PP es “más rehén de Vox” en la región, al tiempo que ha recordado que cada pacto entre ambas formaciones no salen “gratis” a la ciudadanía y suponen “recortes” de derechos.

En ese sentido, ha subrayado que Guardiola adelantó las elecciones después de no aprobar los presupuestos de la región, a pesar de que el PSOE le ofreció sus votos, según recuerdan en Ferraz, y que ahora, con Vox fortalecido, “a lo mejor no tiene ni investidura”.

Además, ha incidido en que en España “hay miedo a Vox” y que el PSOE tiene la responsabilidad de trabajar diariamente para demostrar que Feijóo “blanquea a la ultraderecha” permitiendo los pactos en las comunidades autónomas.

El PSOE dice que las elecciones extremeñas demuestran que "el PP no es nadie sin Vox". Eduardo Villanueva

Ayuso califica a Sánchez como un “loser”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como un “loser”, un perdedor de elecciones profesional” y una “rémora” para España y el PSOE tras el resultado de las elecciones autonómicas donde la candidatura socialista ha obtenido 10 escaños menos que en los anteriores comicios.

“Un loser, vamos”, ha dicho la presidenta madrileña utilizando esta palabra inglesa, que se traduce como perdedor, desde Pozuelo de Alarcón donde ha visitado la sede la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112.

Para Ayuso, el PP en Extremadura ha “arrasado a la izquierda”, lo que es un “gran éxito” frente a Pedro Sánchez que se ha convertido “en un perdedor de elecciones profesionales, las pierde todas”. Ha añadido que el presidente del Gobierno es una “rémora” para España y para su partido, y ha defendido que, sin embargo, el PP ha ganado las elecciones “de manera holgada” porque ofrece “prosperidad, libertad y unir a todos los extremeños”.

Sumar vincula el “inmovilismo” del PSOE con la “debacle” socialista en Extremadura

Sumar ha vinculado la “debacle” de los socialistas en las elecciones con el “inmovilismo” y la “autosatisfacción” en los que asegura que está instalado el PSOE, y ha urgido de nuevo a sus socios de Gobierno a avanzar en políticas de izquierdas como “única opción legítima”.

La líder del partido Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha acusado en una rueda de prensa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de actuar “como si no hubiera pasado nada” tras obtener el peor resultado histórico en esta comunidad.