Las elecciones en Castilla y León del próximo 15 de marzo han entrado en su fase decisiva. Los principales líderes nacionales han decidido implicarse de lleno en la campaña. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se desplazan a la comunidad para respaldar a sus candidatos y movilizar a sus votantes. El presidente del Gobierno abrirá y cerrará la campaña del PSOE, mientras que el líder del PP protagonizará el arranque de los populares y recorrerá las nueve provincias. Ambos partidos buscan convertir estos comicios en un pulso político de alcance nacional, con la mirada puesta en la movilización y en el mensaje que pueda enviarse desde la comunidad. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, abrirá la campaña electoral de los socialistas el jueves 26 de febrero en Burgos y participará también en el cierre el día 13 en Valladolid, además de intervenir en un acto central con mujeres el 7 de marzo en Soria, según anunció el secretario de Organización del PSOE-CYL, Daniel de la Rosa. El PSOE sostiene que cuenta con “opciones reales de ganar las elecciones” y convertirse en la fuerza más votada el 15 de marzo. De la Rosa subrayó que “lo importante es conseguir movilizar al electorado progresista y que nadie se quede en casa”. En esa línea, la portavoz socialista Montse Mínguez llamó a la movilización para acabar con 40 años de gobiernos del PP y evitar un pacto entre la “derecha ultra” y la “ultraderecha”. Desde Ferraz confían en que el candidato socialista, Carlos Martínez, pueda mejorar sus expectativas a medida que avance la campaña. Fuentes del partido aseguran que sus datos internos les otorgan la victoria antes del arranque oficial. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, protagonizará en Ávila el primer gran acto de apertura de campaña para apoyar la reelección de Alfonso Fernández Mañueco al frente de la Junta. Los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy también participarán en distintos actos programados por el PP regional. Bajo el eslogan “Certezas”, la presidenta del Comité de Campaña, Isabel Blanco, detalló que los populares han programado más de 110 actos en toda la comunidad para explicar las 1031 medidas con las que aspiran a seguir gobernando. “Vamos a hablar de lo que interesa a las personas”, recalcó Blanco, quien aseguró que el partido quiere alejarse de la “política espectáculo”. Feijóo recorrerá las nueve provincias de Castilla y León y cinco caravanas del PP surcarán el territorio durante la campaña. El cierre tendrá lugar el 13 de marzo en Valladolid con la presencia del líder nacional y de Mañueco. La presencia de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo refuerza el carácter nacional de estas elecciones en Castilla y León. Ambos partidos buscan movilizar a su base y atraer a indecisos en una cita que puede influir en el clima político general. El PSOE insiste en que “el primer objetivo para gobernar es ganar y aislar así a la extrema derecha para que deje de chantajear” , mientras que el PP centra su discurso en estabilidad y gestión. En paralelo, los socialistas acusan a los populares de “blanquear” a Vox y sostienen que votar a esta formación “no es moderno” ni “guay” sino que significa “volver a las cavernas”. Durante las dos semanas de campaña, los candidatos recorrerán miles de kilómetros y celebrarán mítines sectoriales, encuentros con trabajadores, mujeres, mayores y jóvenes. La movilización será clave en una comunidad donde la participación puede inclinar el resultado final. El 15 de marzo, los votantes decidirán, no solo el futuro del Gobierno autonómico, sino también el peso político de cada bloque en el panorama nacional. Con Sánchez y Feijóo volcados en el territorio, la campaña entra en su tramo más intenso y polarizado.