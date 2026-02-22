El líder del PSOE y jefe del Ejecutivo de España, Pedro Sánchez, ha llamado este domingo a los socialistas a movilizarse en Castilla y León para que esa comunidad, que en 2022 se convirtió en “la zona cero” de los gobiernos del PP y Vox, sea en las elecciones del 15 de marzo “el punto y final” de esos gobiernos. Según comunicó EFE, en su primer acto en precampaña de las elecciones castellanoleonesas y junto al candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, Sánchez ha reivindicado las políticas socialdemócratas y ha apostado por mantener la singularidad de España, donde crece la ultraderecha, como en el resto del mundo, pero tiene enfrente un Gobierno de coalición progresista. “Cuando me dicen ¿merece la pena?, ¿que si merece la pena? Merece la pena hasta 2027 y más allá. Pero para eso necesitamos también que haya alcaldes socialistas y presidentes socialistas como Carlos Martínez al frente de instituciones tan importantes como la de la Junta de Castilla y León”, ha expresado. Cerca de 39 años lleva el PP gobernando esa comunidad y Sánchez, quien ha recordado la labor de la Junta dirigida por Alfonso Fernández Mañueco durante los graves incendios del pasado verano, ha instado a los castellanaleoneses a elegir “la buena política” y el cambio frente a “la resignación, las excusas y la mala gestión”. Como ejemplo de las políticas impulsadas por su Gobierno, ha repasado una semana en la que se ha subido de nuevo el salario mínimo interprofesional, se ha instado a la Fiscalía a investigar posibles delitos por la creación y difusión en redes de pornografía infantil mediante inteligencia artificial o se ha creado el fondo “España crece” para movilizar 120.000 millones en inversiones. “La verdad de los datos demuestra que España va como nunca y que la oposición miente como siempre”, ha afirmado. Después de los malos resultados el PSOE en Extremadura y Aragón, las encuestas auguran un posible gobierno de coalición entre PP y Vox en Castilla y León y Sánchez ha cargado contra ellos, recordando, por ejemplo, que la presidenta en funciones de Extremadura señaló en una entrevista que el feminismo que defendía era el mismo que el que defiende Vox. “Para que nos entendamos todos El machismo del PP es igual al machismo de VOX”, ha denunciado el jefe del Ejecutivo, quien ha criticado también que, tras convertirse la Constitución de 1978 en la carta magna más longeva del país, la derecha que no la apoyó en su día crea ahora que solo ella es constitucionalista. A su juicio, todos los partidos son constitucioalistas, “incluso aquellos que en algunos territorios van contra la Constitución”, y esa es la gran victoria de la Constitución española. Sánchez ha aprovechado el mitin para defender su apuesta por poner límites en las redes sociales y frenar los algoritmos que privilegian la difusión de contenidos violentos, pornográficos y zafios, desinformación y bulos. “Lo que está haciendo la ultraderecha al decir que no a este tipo de medidas es precisamente reconocer quién es su amo y a qué intereses defiende”, ha denunciado Sánchez, quien se ha comprometido a poner la salud de los niños y adolescentes por delante de “la cuenta de resultados de cuatro tecnoligalcas que viven en Estados Unidos”. “Vamos a quitar las sucias manos de los tecnoligarcas de la salud mental de nuestros hijos y de nuestras hijas y de sus móviles”, ha insistido en defensa de una iniciativa a la que, ha recordado, se han sumado otros gobiernos.