La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, abrió este jueves el debate sobre el estado de la región con duras críticas al Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la crisis de Ceuta. La dirigente madrileña calificó la entrada de migrantes del pasado 30 de julio como una “agresión” contra España y acusó al Ejecutivo de mantener una actitud de “pasividad” ante Marruecos.

Durante su intervención, Ayuso sostuvo que Sánchez ignoró las alertas previas y cuestionó la actuación de los ministros de Interior, Defensa y Exteriores. También afirmó que documentos del CNI y de la Policía Nacional “inculpan” al presidente por no actuar ante el aviso sobre una posible entrada masiva de migrantes en Ceuta.

¿Qué dijo Ayuso sobre la actuación de Sánchez ante la crisis de Ceuta?

Ayuso aseguró que la situación representa un ataque contra la soberanía española y responsabilizó al Gobierno central por lo que considera un abandono de la integridad territorial. Según la presidenta madrileña, Marruecos atacó a España “sin recibir resistencia alguna” y el Ejecutivo mantuvo una posición de complicidad con el país vecino.

¿Qué dijo Ayuso sobre la actuación de Sánchez ante la crisis de Ceuta? (foto: EFE) EFE

La dirigente del Partido Popular también cuestionó que Sánchez haya continuado con sus vacaciones mientras, según su versión, existían alertas previas sobre la situación. Además, criticó que el presidente haya cuestionado la imagen del rey Felipe VI y afirmó que el Gobierno intentó utilizar al monarca como argumento político ante la crisis.

Ayuso dirigió también sus críticas contra los responsables de Interior, Defensa y Exteriores, a quienes acusó de no estar “a la altura” de la situación y de mantener enfrentamientos internos. A la ministra de Sanidad le reclamó, además, una respuesta ante las huelgas de médicos y cuestionó sus declaraciones sobre los ciudadanos de Ceuta.

¿Por qué Ayuso vinculó la crisis migratoria con las políticas del Gobierno?

La presidenta madrileña afirmó que la situación de Ceuta es consecuencia de una política migratoria que, a su juicio, favorece una inmigración descontrolada. Ayuso sostuvo que el Gobierno habría abierto “el grifo” de la inmigración con una finalidad electoral y advirtió sobre un posible “efecto llamada”.

¿Por qué Ayuso vinculó la crisis migratoria con las políticas del Gobierno? Fuente: EFE<

En su discurso, la dirigente madrileña amplió sus críticas a la política nacional de Sánchez y calificó al presidente como “el más autoritario de la democracia”. También cuestionó sus acuerdos con partidos independentistas y con Bildu, además de denunciar una supuesta persecución contra periodistas, jueces y fiscales.

Ayuso sostuvo, por último, que España se encuentra “abandonada” ante la comunidad internacional y mencionó entre sus principales reproches la situación del Sáhara, Gibraltar y los intereses españoles vinculados con la agricultura, la pesca y el puerto de Algeciras. “Los españoles son víctimas de una guerra sin cuartel contra su Estado de derecho”, concluyó.