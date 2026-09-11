El líder de Vox, Santiago Abascal, pidió este viernes no dar al Gobierno por derrotado tras la decisión del Tribunal Supremo de suspender de forma cautelar las altas en el censo electoral derivadas de la denominada ley de nietos.

El dirigente reclamó esperar a la sentencia definitiva y sostuvo que deben existir garantías de que el censo electoral no sufrirá modificaciones fraudulentas.

Abascal afirmó que espera que el Supremo continúe aplicando la legalidad y cuestionó que el Gobierno de Pedro Sánchez pueda utilizar las instituciones para mantenerse en el poder. El dirigente de Vox también rechazó que el tribunal haya asumido las tesis políticas de su partido y señaló que su expectativa es que se limite a aplicar la legislación vigente.

¿Qué reclamó Abascal tras la decisión del Tribunal Supremo?

Abascal sostuvo que la suspensión cautelar no permite considerar cerrada la disputa sobre las altas en el censo electoral. El Supremo adoptó esta medida a petición de Iustitia Europa y Vox, en relación con los ciudadanos nacionalizados españoles mediante la ley de nietos, que contempla a descendientes de españoles que se exiliaron por la Guerra Civil y la dictadura franquista.

El líder de Vox, Santiago Abascal, pidió este viernes no dar al Gobierno por derrotado tras la decisión del Tribunal Supremo de suspender de forma cautelar las altas en el censo electoral derivadas de la denominada ley de nietos. EFE

El dirigente de Vox pidió esperar a la resolución definitiva del tribunal antes de valorar el alcance de la decisión. También afirmó que el Gobierno ha demostrado, a su juicio, que está dispuesto a utilizar los recursos del poder para mantenerse al frente del Ejecutivo.

Preguntado sobre si el Supremo había asumido los argumentos políticos de Vox, Abascal respondió que espera que no sea así. En este sentido, reclamó que los jueces actúen únicamente conforme a la legalidad y advirtió sobre el riesgo de una utilización política de las instituciones.

¿Qué pidió Ayuso para el censo electoral de Madrid?

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, planteó una condición específica para los descendientes de exiliados que quieran incorporarse al censo electoral de la región. Su propuesta establece que deberán acreditar documentalmente que la última residencia administrativa de su ascendiente estuvo en un municipio madrileño.

La Comunidad de Madrid presentará alegaciones ante la Junta Electoral Central para que esta petición sea considerada en las nuevas instrucciones que deberá elaborar tras la resolución del Tribunal Supremo. Ayuso fundamentó su posición en el artículo 7.3 del Estatuto de Autonomía de Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, planteó una condición específica para los descendientes de exiliados que quieran incorporarse al censo electoral de la región. Fuente: EFE Mariscal

Ese artículo reconoce como madrileños a los ciudadanos españoles residentes en el extranjero que hayan tenido su última vecindad administrativa en la Comunidad de Madrid y acrediten esa condición ante el consulado español. También contempla estos derechos para sus descendientes inscritos como españoles, en los términos que establezca la legislación estatal.

Ayuso rechazó que se utilicen criterios distintos para determinar la incorporación al censo madrileño, entre ellos el concepto de “mayor arraigo” empleado en un acuerdo anterior de la Junta Electoral Central. Su propuesta busca que la vinculación con Madrid quede respaldada mediante documentación sobre la última residencia del ascendiente.