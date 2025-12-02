El PP justifica la designación de Mazón como portavoz de comisión: “Es un trato de igualdad con el resto de diputados”

En esta noticia Los motivos detrás de la designación de Mazón

Nando Pastor, síndic del PP en Les Corts Valencianes, ha justificado este martes la designación del expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, como portavoz de la comisión de Reglamento de Les Corts. Esto, además de la responsabilidad, implica una asignación anual extra de 8879 euros brutos al año, para dar “un trato de igualdad” con el resto de diputados.

“Me atrevería a afirmar que todos y cada uno de los diputados” de todos los grupos que no forman parte de la Mesa o de la Junta de Síndics ocupan una secretaría, o una portavocía o una presidencia de comisión, ha afirmado Pastor en los pasillos de Les Corts, por lo que ha considerado que a Mazón no se le “ha hecho ningún trato de favor”.

La justificación del PP tras la designación de Mazón. (Fuente: EFE) Rizzo Julieta

Los motivos detrás de la designación de Mazón

El síndic popular ha insistido en que se ha tratado a Mazón “exactamente igual que al resto de los diputados”, de forma que no se le ha tratado “con favor” ni se la he dado “un trato denigratorio”, sino “en plano de igualdad con todos y cada uno de los diputados” de Les Corts y “en el punto medio”.

Sumado a eso, Pastor ha destacado que Mazón ha pedido ocupar en el pleno de hoy de toma de posesión de su sucesor en la Presidencia de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, el último escaño de la bancada popular. El motivo detrás de la decisión es que “ha querido estar lejos de cualquier tipo de protagonismo” y “su voluntad se ha respetado”.

Mazón se ha sentado así en el escaño número 97 del hemiciclo valenciano, lo que para el síndic del PP ha supuesto un “gesto de humildad”, mientras que no ha aclarado si en los próximos plenos el expresident se sentará también en la última fila.

Fuente: EFE