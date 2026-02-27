El PP ha acusado al Gobierno de “pretender coaccionar” a las formaciones políticas con decretos ómnibus “que recogen popurrís que en la realidad no responden a lo que los españoles quieren”, por lo que le ha instado a llevarlos al Congreso por separado. La crítica se produce después de que el pleno del Congreso derogara por segunda vez en un mes un decreto que incluía distintas medidas, entre ellas la prórroga de la suspensión de los desahucios de familias vulnerables y la prohibición de cortar suministros básicos. El debate sobre los decretos ómnibus vuelve así al centro de la agenda política, con un cruce de acusaciones entre el PP y el Gobierno sobre la forma de legislar y las mayorías parlamentarias. El vicesecretario del PP de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, hizo estas declaraciones en Melilla tras la votación en el Congreso. A su juicio, el Ejecutivo debe cambiar la estrategia de los decretos ómnibus. Bravo instó al Gobierno a que “asuma que los españoles no opinan como ellos”, algo que “dicen todas las elecciones y los representantes políticos cuando le tumban los decretos porque intentan hacerles tragar con ruedas de molino”. Además, el dirigente popular se preguntó por qué el Gobierno no plantea un decreto para cada tema, de modo que “los españoles puedan elegir libremente en lo que están de acuerdo y en lo que no”. La mayoría parlamentaria que suman PP, Vox y Junts derogó el decreto por segunda vez en un mes. Entre otras cuestiones, la norma prorrogaba la suspensión de desahucios y medidas vinculadas a suministros básicos. Para el PP, el problema no es el contenido concreto de algunas medidas, sino la fórmula elegida. “Lo que no puede ser es que el Gobierno, que no es capaz de sacar presupuestos, pretenda coaccionar a las formaciones políticas con decretos que recogen popurrís que en la realidad no responden a lo que españoles quieren”, criticó Bravo. El dirigente popular puso como ejemplo lo ocurrido con las pensiones, donde aseguró que “no hay ningún problema con las mayorías”, y sostuvo que lo mismo ocurriría si las iniciativas se presentaran en decretos separados. Según Bravo, la estrategia de los decretos ómnibus busca implantar la medida antidesahucios, pese a que el PSOE dijo estar “en contra de los okupas” en la página 244 de su programa electoral, lo que evidencia que “los que han cambiado son ellos” mientras los demás siguen “en el mismo sitio protegiendo al ciudadano que quiere acceder a una vivienda”. El vicesecretario popular acusó además al Gobierno de provocar la desaparición de más de 120.000 viviendas del mercado de alquiler, que son “120.000 oportunidades menos” para que los ciudadanos puedan alquilar una vivienda. A ello añadió que “no se ponen a trabajar para construir y el Plan Estatal de Vivienda sigue sin aprobarse”, y criticó que Ceuta y Melilla “no aparecen en el mapa estatal” pese a que son “responsabilidad absoluta del Gobierno de España”, lo cual “ya dice mucho”.