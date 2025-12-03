El juez considera que sigue vigente el riesgo de destrucción de pruebas por la "posición funcional" que Cerdán ocuparía en la organización. (Imagen: archivo)

El juez Leopoldo Puente retiró el pasaporte a Justo Vicente Pelegrini tras su declaración. El magistrado explica en su auto que existen “indicios de criminalidad” sobre presunto cohecho y “acaso también, del delito de integración en organización criminal”.

El caso analiza presuntas mordidas en adjudicaciones de obra pública. El informe policial detectó que Servinabar, vinculada a Santos Cerdán, cobraba “el 2% del importe de las obras adjudicadas a Acciona”. Esa conexión motivó las medidas cautelares.

La Fiscalía pidió prohibir la salida del país y comparecencias quincenales. Las acusaciones populares se sumaron a la solicitud. El juez consideró que las medidas son “precisas” y “plenamente proporcionadas”.

El Supremo se niega a liberar a Cerdán y mantiene abierta la investigación. (Imagen: archivo)

Reuniones, pagos y contratos bajo sospecha

El juez detalló reuniones entre Pelegrini, Santos Cerdán y el administrador de Servinabar. Según el magistrado, usaban medidas de seguridad como “apagar sus móviles” o mostrar “determinados documentos” en pantalla.

Pelegrini admitió encuentros con Cerdán. Firmó en 2015 el acuerdo con Servinabar, creada días antes. El juez sostiene que el exdirectivo “confiaba” en influencias indebidas para adjudicaciones futuras.

Respecto a Tomás Olarte, el juez señala que actuó “en nombre” de Acciona al firmar un memorándum sobre la obra de la A‑68. La empresa navarra percibió “unos 600.000 euros” por adelantado.

Exigen al PSOE entregar todos los pagos en metálico desde 2017

El juez Ismael Moreno ordenó al PSOE entregar “todos los pagos en metálico” entre 2017 y 2024. Subrayó que deben entregarse “con independencia del destinatario” y con documentación justificativa.

El partido alegó “graves derivaciones” por el alcance de la petición. El juez respondió que su orden “es lo suficientemente clara” y que no procede aclaración.

La Fiscalía coincidió con él, indicando que la providencia no contiene “concepto oscuro”. Añadió que la información es clave porque “no ha quedado” explicado el origen del dinero en efectivo manejado.

Tensión máxima en el Senado: Sánchez esquiva 40 preguntas sobre corrupción y acusa al PP de crear un "lodazal". Fuente: EFE

El PSOE acepta entregar toda la documentación requerida

El PSOE anunció que entregará toda la información pedida por el juez Moreno. Destacó que sus cuentas están “fiscalizadas y auditadas” y afirmó que “la transparencia no solo se anuncia, se practica”.

El juez investiga si los pagos en metálico pudieron utilizarse para “blanquear dinero de posible procedencia irregular”. También analiza si existió un posible desfalco.

Tras testificales recientes, el Supremo señaló “incógnitas” sobre el origen del dinero en caja, los motivos del uso de efectivo y los controles internos.