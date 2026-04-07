El rey emérito de España, Juan Carlos I recibirá el próximo sábado en París un premio por su libro “Reconciliación”, durante la Jornada del Libro Político que se celebrará en la Asamblea Nacional francesa, informaron este martes los organizadores. Juan Carlos I ofrece en su libro “una reflexión personal sobre su vida, con el fin de transmitir y narrar una trayectoria política e histórica”, manifestó en un comunicado la asociación Lire la société (Leer la Sociedad), que organiza la Jornada del Premio Político desde 1991 en colaboración con la Asamblea Nacional. Una portavoz de esa asociación precisó a EFE que se trata de un premio especial del jurado del Libro Político de 2025, que desvelará el nombre del ganador en esa categoría el próximo sábado entre tres finalistas (‘La Citadelle’, de Jean-Michel Blanquer; ‘La saga des élections présidentielles’, de Gérard Courtois; y ‘Les normes à l’Assaut de la Démocratie’, de Jean-Denis Combrexelles). Bajo el lema ‘S’engager’ (Comprometerse), la 35ª edición de la jornada propone una reflexión sobre las nuevas formas de implicación ciudadana en un contexto marcado por la transformación de la relación con la política y la evolución de los modos de participación en el debate público. En ese contexto, la autobiografía del soberano fue publicada el pasado noviembre por la editorial francesa Stock (Planeta editó el libro en español), está escrita en colaboración con la escritora francovenezolana Laurence Debray, y ofrece un relato personal que combina memorias, testimonio y reflexión histórica sobre su trayectoria. El jurado, presidido este año por la historiadora Annette Wieviorka, directora de investigación emérita del Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS) y vicepresidenta del Consejo Superior de Archivos, ha querido reconocer con este premio especial una obra situada en la intersección entre el relato personal y la historia política contemporánea, según los organizadores del premio. La citada portavoz de Lire la société incidió en que el jurado es “totalmente independiente” de la asociación y de la Asamblea Nacional, y que es “ecléctico”, ya que está formado por una veintena de perfiles muy diversos, en su mayoría ensayistas, periodistas y editorialistas de medios de comunicación franceses. El jurado destacó que Juan Carlos I, que reinó de 1975 hasta su abdicación en 2014, desempeñó “un papel clave en la transición democrática” española tras el fin de la dictadura franquista. Está previsto que Juan Carlos I que, según el programa, acudirá acompañado de sus hijas, Elena y Cristina de Borbón, pronuncie un discurso tras recibir el galardón en la ceremonia que tendrá lugar a partir del mediodía en la Asamblea Nacional y asista posteriormente a una comida en la cámara baja francesa, precisó a EFE una portavoz de Lire la société, al subrayar que los organizadores no han recibido “ningún comentario negativo por la presencia del rey” emérito en el acto. Sin embargo, este año se falló antes para poder organizar el viaje del rey emérito teniendo en cuenta que reside en Abu Dabi y el contexto internacional por la guerra en Oriente Medio, precisó la citada portavoz. En su libro de memorias ‘Reconciliación‘, cuya publicación ha coincidido con el 50 aniversario del fallecimiento de Franco, Juan Carlos I incluye frases textuales como: “Le respetaba enormemente, apreciaba su inteligencia y su sentido político (...) Nunca dejé que nadie le criticara delante de mí”, que consideran enaltecen la figura del dictador y avalan su acción política. “Nada pudo destruirle, ni siquiera desestabilizarle, lo que, en un periodo tan largo, supone un gran desafío”, agrega sobre Franco, que gobernó desde 1939 hasta su muerte en 1975. Dichas frases han sido condenadas por la asociación para la recuperación de la memoria histórica en España (ARMH), quienes reclamaron al Gobierno para que se sancionen las afirmaciones del rey emérito. La ministra portavoz, Elma Saiz, ha evitado este martes pronunciarse sobre el premio que recibirá el próximo sábado el rey emérito Juan Carlos I en la Asamblea Nacional francesa, por ser una distinción que “se da fuera de nuestras fronteras”. Saiz se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada si el Ejecutivo está de acuerdo con ese premio, si va a trasladar algún tipo de protesta o si cree que debe ser rehabilitado. “Yo manifiesto el respeto a la Casa Real actual por parte del Gobierno y, desde luego, nada que decir a un premio que se da fuera de nuestras fronteras. El emérito es un ciudadano libre. Nada que decir en relación a una decisión que toma la Asamblea Nacional en Francia “, ha remarcado.