En España hay una amplia variedad de opciones de loterías para probar la fortuna y obtener premios importantes. Uno de estos juegos es la Bonoloto, que brinda a losparticipantes varias opciones de apuestas.

Los premios de cada uno de estos sorteos tienen un pozo acumulado que se incrementa cada vez que no se obtienen ganadores. Por ello, conoce de cuánto será la próxima recompensa y cuáles fueron las últimas cifras premiadas.

El resultado oficial del Bonoloto del miércoles 5 de agosto

Durante el miércoles, 5 de agosto de 2026,

Los números ganadores son 02 11 15 28 37 40, la cifra complementaria el 16 y el número de reintegro el 5.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "0" ganador con un premio de "0" euros y la de cinco aciertos más el complementario obtuvo "3" ganadores con un galardón de "48209.92" euros.

Para el sorteo del miércoles, 5 de agosto de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.594.741 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.263.553,8 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 0 ganadores y, por ello, el premio fue de 0 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 3 ganadores y, por ello, el premio fue de 48209.92 euros.

3.Cinco aciertos: 78 ganadores con un premio de 927,11 euros.

4.Cuatro aciertos: 4114 ganadores con un premio de 26,37 euros.

5.Tres aciertos: 77667 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 459658 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Cuándo se sortea la Bonoloto?

El sorteo de la Bonoloto se lleva a cabo de lunes a domingo a las 21.30 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. No obstante, les está concedido cambiar el lugar, día y momento del juego a través de una resolución. En este caso, la comunicación se efectuará de forma oficial en todos sus redes sociales.

¿Cómo se juega?

Las personas que deseen participar del juego deberán elegir entre los números 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo. La cantidad de combinaciones dependerá del tipo de apuesta que realicen.

La apuesta sencilla es solo para la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pixabay).

¿Dónde se cobran los premios del Bonoloto?

Los participantes que hayan ganado de premios de hasta 2000 euros podrán cobrar sus galardones al día siguiente del sorteo en la Lotería y Apuestas del Estado presentando el resguardo del boleto en los puntos de venta oficiales.

En caso de la variante semanal, se deberá esperar hasta la finalización de todos los sorteos de la semana para hacer efectivo el cobro. Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se pagan a través de las entidades financieras asociadas:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja Banco

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Apuesta solo lo que puedas permitirte perder y fija límites de tiempo y gasto antes de empezar. Haz pausas y recuerda que el juego es entretenimiento, no una forma de ganar dinero.

Si notas pérdida de control o malestar, detente y busca apoyo. Contacta con Jugadores Anónimos en el +34 670 691 513 o en oficina@jugadoresanonimos.org.