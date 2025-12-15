ZARAGOZA, 15/12/2025.- El presidente de Aragón, Jorge Azcón, en una comparecencia pública en la que ha confirmado el adelanto de las elecciones en la comunidad, que se celebrarán el 8 de febrero, un año y tres meses antes de lo que correspondería. Azcón ha explicado que esta mañana ha informado al Consejo de Gobierno extraordinario de que ha firmado el decreto de disolución de las Cortes como paso previo a una convocatoria electoral de la que aspira que salga un gobierno "fuerte" y que pueda aprobar un presupuesto "que atienda las principales necesidades de los aragoneses".EFE/ Javier Cebollada

La política autonómica entra en una fase decisiva. Aragón celebrará elecciones anticipadas el próximo 8 de febrero. La decisión marca un hecho inédito en la comunidad. Nunca antes se había adelantado una convocatoria autonómica.

El anuncio llega en un contexto de tensión política sostenida. El Gobierno quedó en minoría tras la ruptura entre PP y Vox. La falta de acuerdos terminó por bloquear la agenda institucional.

La confirmación oficial llegó este domingo en Zaragoza. El propio presidente autonómico explicó los motivos del adelanto electoral en Aragón. La medida acorta el calendario político en más de un año.

Adelanto electoral en Aragón: una decisión inédita

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, confirmó el adelanto electoral en Aragón al 8 de febrero. La convocatoria se realizará un año y tres meses antes de lo previsto. Se trata del primer adelanto electoral en la historia de la autonomía.

Según informó EFE, el adelanto se produce tras un año y medio de conflictos políticos. El enfrentamiento entre el PP y Vox impidió sostener la coalición de Gobierno. La ruptura dejó al Ejecutivo sin apoyos suficientes.

Además, el bloqueo presupuestario fue determinante. Aragón mantiene prorrogados los presupuestos de 2024. No hubo acuerdo para aprobar las cuentas de 2026, un factor clave en la decisión.

El bloqueo político y el fracaso presupuestario

Azcón explicó que la situación se volvió insostenible. En una comparecencia pública, detalló que informó al Consejo de Gobierno extraordinario. Allí comunicó la firma del decreto de disolución de las Cortes.

El objetivo, según sus palabras, es claro. Aspira a que de las urnas salga un gobierno “fuerte”. También busca que pueda aprobar un presupuesto “que atienda las principales necesidades de los aragoneses”.

El adelanto electoral en Aragón responde, según el Ejecutivo, a la falta de responsabilidad política. El presidente apuntó directamente contra la oposición. En especial, contra Vox, antiguo socio de Gobierno.

Azcón apunta a Vox y convoca a los aragoneses a decidir

El presidente fue explícito en sus críticas. Atribuyó la convocatoria al “bloqueo” y la “irresponsabilidad” de la oposición. Señaló que Vox no quiso apoyar unos presupuestos que calificó como históricos.

Ante ese escenario, sostuvo que no quedó otra alternativa. Azcón afirmó que debió convocar a los ciudadanos de forma anticipada. El objetivo es que expresen su voluntad en las urnas.

Según sus palabras, los aragoneses deberán decidir “cuál es el futuro que quieren para esta tierra”.