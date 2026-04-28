Este martes, 28 de abril de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 88.938,27 euros. El valor de apertura refleja una variación del 179,001 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Bitcoin y del euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días. Esto sugiere un aumento en el interés y la demanda de ambas monedas. La cotización de Bitcoin ha mostrado un desempeño negativo: en la última semana retrocedió un -2.92% y en el último año acumula un -32.45%, lo que evidencia una evolución desfavorable y una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron posiciones en esos periodos, subrayando la volatilidad del activo. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin se sitúa en un 19.62%, lo cual es menor que su volatilidad anual del 37.40%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.