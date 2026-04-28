Este martes, 28 de abril de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 64,56 euros, cifra que refleja una variación del -0,73% en comparación con el día de ayer. El precio del Litecoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto indica un aumento en su valor, lo que sugiere un fortalecimiento en la demanda de ambos. En la última semana, Litecoin registró una leve caída del 1.93%, mientras que en el último año acumuló un descenso del 50.82%. Esta evolución señala una tendencia bajista en el periodo anual y una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron la inversión durante esos doce meses. Aunque la variación semanal es moderada, el retroceso anual refleja un deterioro significativo del precio y subraya la volatilidad del activo. La volatilidad económica de la última semana de Litecoin es del 11.46 %, lo cual es significativamente menor que la volatilidad anual del 56.28 %, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.