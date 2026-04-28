Este martes, 28 de abril de 2026, Bitcoin Cash inicia la jornada en España con una cotización de 522,37 euros. El valor de apertura refleja una variación del -5,8502108 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un dato de -1 positivo. Esto sugiere que la demanda está aumentando y podría continuar en ascenso si se mantiene esta tendencia. En la última semana, Bitcoin Cash mostró un cambio del -3.12% y en el último año acumula una variación del -18.32%, lo que evidencia una evolución bajista y una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron posiciones durante ese periodo; en conjunto, la presión vendedora y la volatilidad reciente no han revertido la trayectoria descendente de los últimos 12 meses. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash ha sido del 7.56%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 54.38%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 491,9 euros.