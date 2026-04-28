La cotización del Ripple este martes, 28 de abril de 2026 a las 12 horas en España es de 1,61 euros. Esta cifra refleja una variación del -1,84% en comparación con el día de ayer. El precio del Ripple ha mantenido una tendencia positiva en relación al euro en los últimos días. Esto indica que el crecimiento ha sido constante y favorable. La cotización de la criptomoneda Ripple ha mostrado un deterioro significativo, con una variación del -4.43% en la última semana y del -51.64% en el último año, lo que sugiere una tendencia bajista sostenida y una rentabilidad negativa para quienes han mantenido posiciones durante estos periodos. La volatilidad económica de Ripple en la última semana, con un 15.36%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 59.01%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.