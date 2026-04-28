La cotización del Ethereum este martes, 28 de abril de 2026 a las 12 horas en España es de 2.667,65 euros. Esta cifra refleja una variación del -1,06% en comparación con el día pasado. El precio del Ethereum y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días. Esto sugiere que ambos activos están recuperándose en su valor, lo que puede indicar un aumento en la confianza del mercado. En la última semana, Ethereum registró una caída del -2.25%, un retroceso moderado que sugiere presión vendedora de corto plazo; no obstante, en el último año acumula un descenso del -43.88%, lo que refleja una tendencia bajista marcada y una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron la inversión durante ese periodo. En conjunto, la evolución indica debilidad relativa y elevada volatilidad, con una recuperación aún incierta. La volatilidad económica de Ethereum en la última semana fue del 27.65%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 61.33%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.