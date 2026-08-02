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El precio medio de la luz para el lunes, 3 de agosto de 2026 en España será de 151.87 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 4.300 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 3 de agosto?

En el transcurso del lunes, 3 de agosto de 2026, las horas más elevadas para el uso de la corriente eléctrica se encontrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 213,18 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:

 Franja horaria Precio por MWh
De 21:00 a 22:00 213.18 euros 
De 22:00 a 23:00  197.61 euros 
De 23:00 a 24:00  188.97 euros 
De 20:00 a 21:00 187.27 euros 
De 7:00 a 8:00 184.45 euros 
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 3 de agosto?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 80,1 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 14:00 a 15:00 80.1 euros 
De 15:00 a 16:00  81.96 euros 
De 13:00 a 14:00  83.7 euros 
De 12:00 a 13:00  93.2 euros 
De 16:00 a 17:00  95.42 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:00182.04
De 1:00 a 2:00177.19
De 2:00 a 3:00172.92
De 3:00 a 4:00165.0
De 4:00 a 5:00163.04
De 5:00 a 6:00172.72
De 6:00 a 7:00182.89
De 7:00 a 8:00184.45
De 8:00 a 9:00175.79
De 9:00 a 10:00173.14
De 10:00 a 11:00150.29
De 11:00 a 12:00107.06
De 12:00 a 13:0093.2
De 13:00 a 14:0083.7
De 14:00 a 15:0080.1
De 15:00 a 16:0081.96
De 16:00 a 17:0095.42
De 17:00 a 18:00110.18
De 18:00 a 19:00137.95
De 19:00 a 20:00168.74
De 20:00 a 21:00187.27
De 21:00 a 22:00213.18
De 22:00 a 23:00197.61
De 23:00 a 24:00188.97
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Recomendaciones para no pagar de más en la próxima factura de luz

  • Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando las luces de las alojamientos cuando no las estés utilizando.
  • Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
  • Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
  • Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.