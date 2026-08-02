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El precio medio de la luz para el lunes, 3 de agosto de 2026 en España será de 151.87 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 4.300 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 3 de agosto?
En el transcurso del lunes, 3 de agosto de 2026, las horas más elevadas para el uso de la corriente eléctrica se encontrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 213,18 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 21:00 a 22:00
|213.18 euros
|De 22:00 a 23:00
|197.61 euros
|De 23:00 a 24:00
|188.97 euros
|De 20:00 a 21:00
|187.27 euros
|De 7:00 a 8:00
|184.45 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 3 de agosto?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 80,1 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 14:00 a 15:00
|80.1 euros
|De 15:00 a 16:00
|81.96 euros
|De 13:00 a 14:00
|83.7 euros
|De 12:00 a 13:00
|93.2 euros
|De 16:00 a 17:00
|95.42 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|182.04
|De 1:00 a 2:00
|177.19
|De 2:00 a 3:00
|172.92
|De 3:00 a 4:00
|165.0
|De 4:00 a 5:00
|163.04
|De 5:00 a 6:00
|172.72
|De 6:00 a 7:00
|182.89
|De 7:00 a 8:00
|184.45
|De 8:00 a 9:00
|175.79
|De 9:00 a 10:00
|173.14
|De 10:00 a 11:00
|150.29
|De 11:00 a 12:00
|107.06
|De 12:00 a 13:00
|93.2
|De 13:00 a 14:00
|83.7
|De 14:00 a 15:00
|80.1
|De 15:00 a 16:00
|81.96
|De 16:00 a 17:00
|95.42
|De 17:00 a 18:00
|110.18
|De 18:00 a 19:00
|137.95
|De 19:00 a 20:00
|168.74
|De 20:00 a 21:00
|187.27
|De 21:00 a 22:00
|213.18
|De 22:00 a 23:00
|197.61
|De 23:00 a 24:00
|188.97
Recomendaciones para no pagar de más en la próxima factura de luz
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando las luces de las alojamientos cuando no las estés utilizando.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede aumentar tu factura de luz hasta en un 20%.